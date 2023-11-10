https://sputniknews.com.tr/20231110/5-belirti-siralandi-kafein-bagimlisi-olabilir-misiniz--1077280929.html

5 belirti sıralandı: Kafein bağımlısı olabilir misiniz?

5 belirti sıralandı: Kafein bağımlısı olabilir misiniz?

Bilim insanları kafein bağımlılığı olan kişilerin en sık karşılaştığı 5 sorunu Sputnik derledi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T18:42+0300

2023-11-10T18:42+0300

2023-11-10T18:42+0300

yaşam

kahve

kafein

sağlık

yaşam

sağlıklı yaşam

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Dünyada milyonlarca insan her gün severek kahve tüketiyor. Her ne kadar günlük hayatta zevk alma ve verimliliği arttırma gibi birçok yararlı yanları olduğu düşünülse de kafein içeren maddeleri düzenli olarak tüketmek birçok insanı düşündüğünden daha fazla etkiliyor. Kafein kutu kola, kahve, çay ve daha birçok içecekte bulunuyor. Eğer bilim insanlarının aşağıda belirttiği sorunlardan siz de muzdaripseniz, aşırı derecede kafein tüketiyor olabilirsiniz.Sabah baş ağrılarıBilimsel olarak 'vazokonstriktör' adlandırılan ve kan damarlarını daralmasına sebep olan sağlık sorunu, özellikle sabah yaşanan baş ağrılarını tetikliyor. Fakat dahası kafein bağımlısı iseniz kafein almayı bıraktığınızda da yoksunluk belirtisi baş ağrısına sebep olabiliyor. Araştırmalara göre istatik olarak, dünyadaki sık kafein kullanan insanların neredeyse yarısı, bir gün kafein tüketmediğinde baş ağrısı yaşayabiliyor. Güne sinirli başlamak'Kahvemi içmeden güne başlayamam' diyen birçok kişinin olması aslında sadece psikolojik bir durum değil. Araştırmalara göre kahvenin içindeki kafein beyne odaklanma konusunda uyarıcılar gönderiyor fakat vücut olarak bağımlı olunduysa, kahve içmeden 'mutlu ruh hali ve odaklanma' konusunda zorluk çekilebiliyor. Uzmanlar bu durumun kimyasal olduğu gibi psikolojik olarak da 'sevilen bir şeyden mahrum kalma' ruh hali yarattığı için huysuz bir tavır yarattığını belirtiyor. Konsantrasyon eksikliği ve dikkat dağınıklığı Kafein tüketmeyi bırakan birçok kişi hayatın günlük akışını etkileyecek şekilde dikkat dağınıklığı problemleriyle karşılaşıyor. Fakat uzmanlar, bağımlılık derecesinde kahve tüketmenin aslında konsantrasyona yararı olmadığını söylüyor. Çok fazla tüketim belli bir süre sonra kafein toleransını arttırdığı için ürünün verdiği hissin miktarı giderek azalıyor, böylece bir kahve yerine iki veya daha fazla kahve tüketmek gerekiyor. Bu kadar fazla kafein tüketimi sağlık için zararlı olduğu gibi ruh halinde yoksunluk ve sinirli olma hissini tetikliyor. Gerginlik ve karmaşa Uzmanlara göre kafeine bağımlılığını anlamanın bir yolu da insanların yeterince tüketmediğinde daha gergin ve karmaşa dolu hissetmesi olarak açıklanıyor. Fakat yukarıda bahsedildiği üzere de, kafein bağımlısı bireyler için kafein yoksunluğu ile kafeinin aşırı tüketimi benzer hislerin tetiklenmesine sebep oluyor. Bu nedenle bilim insanları endişeli ve gergin hislere sahip olan kişilere belli bir süreliğine de olsa kafein detoksu öneriyor. Böylece daha 'mutlu' bir hayata sahip olmak mümkün olabiliyor. 'Kafeinsiz yapamama' psikolojisiSık tüketim yapan insanların çoğunda kafein içeren içecekleri tüketmeme düşüncesi dahi, birçok insanı ruhsal anlamda etkileyebiliyor -ki bu aslında bağımlılığa işaret ediyor. Vücudun kendini iyi hissetmek ile eşit duruma koyduğu kafein tüketimini azaltmanın hem ruhsal hem fiziksel olarak toleransı arttıracağı ve hayatın daha olumlu olabileceğini beliren uzmanlar, kahve içiminin günde 2 veya 3 fincanı geçmemesi gerektiğini vurguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230723/1073866377.html

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kahve, kafein, sağlık, yaşam, sağlıklı yaşam