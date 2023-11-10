https://sputniknews.com.tr/20231110/370-kisinin-hayatini-kaybettigi-binanin-kacak-muteahhidi-avmde-yakalandi-1077272558.html
370 kişinin hayatını kaybettiği binanın kaçak müteahhidi AVM'de yakalandı
370 kişinin hayatını kaybettiği binanın kaçak müteahhidi AVM'de yakalandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat, depremde ailesinden 9... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T14:31+0300
2023-11-10T14:31+0300
2023-11-10T15:25+0300
türkiye
deprem
müteahhit
bina
bina çökmesi
kaçak
video
polis
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Antakya'da, müteahhitliğini yaptığı ve depremde çöken binalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ilçeden kaçan Özat hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.Aradan geçen sürede bulunamayan Özat, bugün öğle saatlerinde Bilkent'teki alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görüldü. Özat'ın yaptırdığı binanın depremde yan taraftaki binanın üzerine yıkılması sonucu ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı, bu sırada kimliğini sorduğu Özat ile diyaloğunu cep telefonuyla kayıt altına aldı.Boyacı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alan Özat, Beytepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Burada ifadesi alınan Özat, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Sinem Boyacı: 9 aydır kaçıyorDepremde yakınlarını kaybeden Sinem Boyacı, gazetecilere yaptığı açıklamada alışveriş merkezinde stant açtığını belirterek, Özat'ı bu sırada karşıdan gelirken fark ettiğini söyledi.Yanına yaklaştığında saati sorduğunu, yakından görünce Mehmet Özat olduğu kanaatine vardığını ifade eden Boyacı, "Ona 'Mehmet Özat mısın' diye sordum. Önce 'değilim' dedi sonra kimliğini görmek istedim ve itiraf etti. Polisi çağıracağımı söyledim çünkü 9 aydır kaçıyor ve birçok insanın kendi ailemden de 9 kişinin kaybına sebep olan bir insan. Adalete teslim etmek istedim. Kaçmaya çalıştı, tuttum sonra da polise teslim ettim." şeklinde konuştu.Mehmet Özat kimdir?Mehmet Özat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi .Özat depremin ardından polis tarafından aranıyordu.
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yakalama
yakalama
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deprem, müteahhit, bina, bina çökmesi, kaçak, video, polis, видео
deprem, müteahhit, bina, bina çökmesi, kaçak, video, polis, видео
370 kişinin hayatını kaybettiği binanın kaçak müteahhidi AVM'de yakalandı
14:31 10.11.2023 (güncellendi: 15:25 10.11.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı'nın ihbarıyla gözaltına alındı.
Antakya'da, müteahhitliğini yaptığı ve depremde çöken binalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ilçeden kaçan Özat hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.
Aradan geçen sürede bulunamayan Özat, bugün öğle saatlerinde Bilkent'teki alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görüldü. Özat'ın yaptırdığı binanın depremde yan taraftaki binanın üzerine yıkılması sonucu ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı, bu sırada kimliğini sorduğu Özat ile diyaloğunu cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Boyacı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alan Özat, Beytepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Burada ifadesi alınan Özat, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Sinem Boyacı: 9 aydır kaçıyor
Depremde yakınlarını kaybeden Sinem Boyacı, gazetecilere yaptığı açıklamada alışveriş merkezinde stant açtığını belirterek, Özat'ı bu sırada karşıdan gelirken fark ettiğini söyledi.
Yanına yaklaştığında saati sorduğunu, yakından görünce Mehmet Özat olduğu kanaatine vardığını ifade eden Boyacı, "Ona 'Mehmet Özat mısın' diye sordum. Önce 'değilim' dedi sonra kimliğini görmek istedim ve itiraf etti. Polisi çağıracağımı söyledim çünkü 9 aydır kaçıyor ve birçok insanın kendi ailemden de 9 kişinin kaybına sebep olan bir insan. Adalete teslim etmek istedim. Kaçmaya çalıştı, tuttum sonra da polise teslim ettim." şeklinde konuştu.
Mehmet Özat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi .
Özat depremin ardından polis tarafından aranıyordu.