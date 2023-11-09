https://sputniknews.com.tr/20231109/tuzlaspor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1077233209.html

Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı

Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı

Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T13:52+0300

2023-11-09T13:52+0300

2023-11-09T14:25+0300

türkiye

tuzlaspor

kara para aklama

murat ağırel

futbol

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Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.Gazeteci Murat Ağırel’in, HalkTV'de Tuzlaspor ile anlattıklarının ardından soruşturma başlatıldı.Ağırel olaya ilişkin savcılığa gittiğini belirtti ve "Olayla ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı. Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim. Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kamuoyunun takdirine...” ifadelerini kullandı.

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tuzlaspor, kara para aklama, murat ağırel, futbol