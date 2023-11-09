https://sputniknews.com.tr/20231109/tuzlaspor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1077233209.html
Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı
Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı
Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T13:52+0300
2023-11-09T13:52+0300
2023-11-09T14:25+0300
türkiye
tuzlaspor
kara para aklama
murat ağırel
futbol
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Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.Gazeteci Murat Ağırel’in, HalkTV'de Tuzlaspor ile anlattıklarının ardından soruşturma başlatıldı.Ağırel olaya ilişkin savcılığa gittiğini belirtti ve "Olayla ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı. Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim. Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kamuoyunun takdirine...” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/yerlikaya-sibergoz-operasyonu-kapsaminda-43-supheli-yakalandi-1077173897.html
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tuzlaspor, kara para aklama, murat ağırel, futbol
tuzlaspor, kara para aklama, murat ağırel, futbol
Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı
13:52 09.11.2023 (güncellendi: 14:25 09.11.2023) Abone ol
Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı.
Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Gazeteci Murat Ağırel’in, HalkTV'de Tuzlaspor ile anlattıklarının ardından soruşturma başlatıldı.
Ağırel olaya ilişkin savcılığa gittiğini belirtti ve "Olayla ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı. Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim. Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kamuoyunun takdirine...” ifadelerini kullandı.