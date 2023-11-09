https://sputniknews.com.tr/20231109/trabzonda-deprem-sonrasi-uyari-bu-sekilde-bir-ses-cikartmasi-cok-olasi-degil-1077241123.html

Trabzon'da deprem sonrası uyarı: 'Bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'

Trabzon'da deprem sonrası uyarı: 'Bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'

Trabzon açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özkaptan uyarıda bulundu... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T16:23+0300

2023-11-09T16:23+0300

2023-11-09T16:24+0300

türkiye

deprem

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uyarı

ses

fay hattı

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Özkaptan, Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı, Trabzon açıklarında gece meydana gelen 2,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özkaptan, Trabzon-Akçaabat arasında, sahil kesimine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, derinlik olarak 9 kilometrede, görece olarak sığ bir deprem meydana geldiğini söyledi.Bu tür küçük depremlerin sahil kesimlerinde, tortul kalınlığı fazla olan vadideki yerleşim yerlerinde hissedilmesinin olası olduğunu dile getiren Özkaptan, daha kayalık ve yüksek kotlu yerleşim yerlerinde hissedilmesi beklenen bir deprem olmadığını ifade etti.'Bu kadar küçük bir depremin bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'Özkaptan, bazı bölge sakinlerinin depremden sonra ses duydukları yönünde kendilerine bilgi aktardığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:'Karadeniz sahiline paralel uzanan deniz içerisindeki faylar da risk oluşturmakta'Bölgede daha önce denizde yapılan sismik çalışmalardan elde edilen verilerden de deniz tabanındaki yapıların incelenmesi sonucunda potansiyel deprem üretebilecek fayların varlığının gösterildiğini aktaran Özkaptan, şunları kaydetti:Özkaptan, şu anki tek bir depreme bakılarak bunun ileride, yakın zamanda büyük bir depremin öncüsü olduğunu söylemenin zor olduğunu belirterek, "O yüzden üniversitemizde de deprem kayıt istasyonlarının aldığı kayıtların devamlı değerlendirilerek deprem sayıları ve büyüklüklerine bakılarak ileride büyük bir depreme yol açıp açmayacağı değerlendirilebilir. Ancak şu anki tek bir deprem sadece uyarı niteliğinde kalmaktadır ve büyük bir depreme yol açacağının göstergesi değildir" diye konuştu.

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