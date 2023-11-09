Trabzon'da deprem sonrası uyarı: 'Bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni kentsel dönüşüm yasası ne getiriyor?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
11:13
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Geleneksel gıdaların kayıt altına alınmasının önemi
12:00
89 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
13:39
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
RADYO PROGRAMLARI
Obeziteyi engellemek için tencere yemekleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor
15:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi Antonov, ABD ile ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
27 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Eski İsrail Başbakanı: Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Putin’den tüm BDT ülkelerine uyarı
18:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
19:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'e hangi silahları gönderdiğini gizliyor
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı eylülde 6 milyon dolar arttı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli
20:06
3 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Philippot: Von der Leyen, Fransa'nın ölmesini istiyor
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Erkeklerin ilk evlilik yaş ortalamaları 28.2 oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
RADYO PROGRAMLARI
Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
11:22
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
RADYO PROGRAMLARI
Eminağaoğlu, Yargıtay'ın Can Atalay kararını yorumladı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nın perde arkasını 'Sır oda'da bulunan gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransa hükümeti tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
18:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından büyük iddia: Orta Doğu'daki savaş genişliyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan İHA itirafı
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
20:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
20:38
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231109/trabzonda-deprem-sonrasi-uyari-bu-sekilde-bir-ses-cikartmasi-cok-olasi-degil-1077241123.html
Trabzon'da deprem sonrası uyarı: 'Bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'
Trabzon'da deprem sonrası uyarı: 'Bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'
Trabzon açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özkaptan uyarıda bulundu... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T16:23+0300
2023-11-09T16:24+0300
türkiye
deprem
trabzon
uyarı
ses
fay hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077240968_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f3bd2664ae30f5539ad4d5a5e8625603.jpg
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Özkaptan, Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı, Trabzon açıklarında gece meydana gelen 2,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özkaptan, Trabzon-Akçaabat arasında, sahil kesimine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, derinlik olarak 9 kilometrede, görece olarak sığ bir deprem meydana geldiğini söyledi.Bu tür küçük depremlerin sahil kesimlerinde, tortul kalınlığı fazla olan vadideki yerleşim yerlerinde hissedilmesinin olası olduğunu dile getiren Özkaptan, daha kayalık ve yüksek kotlu yerleşim yerlerinde hissedilmesi beklenen bir deprem olmadığını ifade etti.'Bu kadar küçük bir depremin bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'Özkaptan, bazı bölge sakinlerinin depremden sonra ses duydukları yönünde kendilerine bilgi aktardığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:'Karadeniz sahiline paralel uzanan deniz içerisindeki faylar da risk oluşturmakta'Bölgede daha önce denizde yapılan sismik çalışmalardan elde edilen verilerden de deniz tabanındaki yapıların incelenmesi sonucunda potansiyel deprem üretebilecek fayların varlığının gösterildiğini aktaran Özkaptan, şunları kaydetti:Özkaptan, şu anki tek bir depreme bakılarak bunun ileride, yakın zamanda büyük bir depremin öncüsü olduğunu söylemenin zor olduğunu belirterek, "O yüzden üniversitemizde de deprem kayıt istasyonlarının aldığı kayıtların devamlı değerlendirilerek deprem sayıları ve büyüklüklerine bakılarak ileride büyük bir depreme yol açıp açmayacağı değerlendirilebilir. Ancak şu anki tek bir deprem sadece uyarı niteliğinde kalmaktadır ve büyük bir depreme yol açacağının göstergesi değildir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231109/istanbul-icin-250-yillik-sure-dolmak-uzere-oncu-deprem-nedir-belirtileri-nelerdir-1077230648.html
türkiye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077240968_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_7667fe4ae6bca8f656e562ce53f55563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzon deprem, trabzon deprem bölgesi mi, trabzon deprem riski, trabzon depremleri, trabzon deprem uyarı, deprem ses, trabzon deprem sonrası ses
trabzon deprem, trabzon deprem bölgesi mi, trabzon deprem riski, trabzon depremleri, trabzon deprem uyarı, deprem ses, trabzon deprem sonrası ses

Trabzon'da deprem sonrası uyarı: 'Bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'

16:23 09.11.2023 (güncellendi: 16:24 09.11.2023)
© AATrabzon
Trabzon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AA
Abone olTelegram
Trabzon açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özkaptan uyarıda bulundu. Uzman "Bu kadar küçük bir depremin bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil" dedi ve Doğu Karadeniz'de deniz içindeki fayların da risk oluşturduğunu ifade etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Özkaptan, Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı, Trabzon açıklarında gece meydana gelen 2,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özkaptan, Trabzon-Akçaabat arasında, sahil kesimine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, derinlik olarak 9 kilometrede, görece olarak sığ bir deprem meydana geldiğini söyledi.
Bu tür küçük depremlerin sahil kesimlerinde, tortul kalınlığı fazla olan vadideki yerleşim yerlerinde hissedilmesinin olası olduğunu dile getiren Özkaptan, daha kayalık ve yüksek kotlu yerleşim yerlerinde hissedilmesi beklenen bir deprem olmadığını ifade etti.

'Bu kadar küçük bir depremin bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil'

Özkaptan, bazı bölge sakinlerinin depremden sonra ses duydukları yönünde kendilerine bilgi aktardığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kadar küçük bir depremin bu şekilde bir ses çıkartması çok olası değil. Bu tür küçük büyüklükteki bir deprem önemsiz gibi gözükse de bölgemiz açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyabilir. Aynı saatlerde yine Gürcistan'da aynı büyüklük ve derinlikte deprem oluşmuş. Bu da bölgemizin, Doğu Karadeniz'in deprem riski açısından önem arz etmektedir."

'Karadeniz sahiline paralel uzanan deniz içerisindeki faylar da risk oluşturmakta'

Bölgede daha önce denizde yapılan sismik çalışmalardan elde edilen verilerden de deniz tabanındaki yapıların incelenmesi sonucunda potansiyel deprem üretebilecek fayların varlığının gösterildiğini aktaran Özkaptan, şunları kaydetti:
"Bölgemizin güneyinde risk yaratan Kuzey Anadolu Fayı haricinde Doğu Karadeniz sahiline paralel uzanan deniz içerisindeki faylar da risk oluşturmaktadır. Bu faylar üzerinde oluşan son depremlerde bölgenin tahmin edilenden farklı olarak deprem açısından tehlike oluşturmaktadır. O yüzden bölgede deprem kayıt istasyon sayılarının artırılması ve denizde sismik araştırmalar yapılarak bu fay hatlarının ortaya konulması bölgemizin ileride oluşabilecek deprem riski açısından önemlidir."
Özkaptan, şu anki tek bir depreme bakılarak bunun ileride, yakın zamanda büyük bir depremin öncüsü olduğunu söylemenin zor olduğunu belirterek, "O yüzden üniversitemizde de deprem kayıt istasyonlarının aldığı kayıtların devamlı değerlendirilerek deprem sayıları ve büyüklüklerine bakılarak ileride büyük bir depreme yol açıp açmayacağı değerlendirilebilir. Ancak şu anki tek bir deprem sadece uyarı niteliğinde kalmaktadır ve büyük bir depreme yol açacağının göstergesi değildir" diye konuştu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
YAŞAM
İstanbul için 250 yıllık süre dolmak üzere: Öncü deprem nedir, belirtileri nelerdir?
14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала