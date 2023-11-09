https://sputniknews.com.tr/20231109/teknik-direktor-ancelotti-arda-guleri-neden-oynatmadigini-acikladi-1077222380.html
Teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı
Teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 kazandıkları Braga maçında, yedek kulübesinde olmasına rağmen Arda Güler'i neden sahaya... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T09:44+0300
2023-11-09T09:44+0300
2023-11-09T09:44+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz'in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruları yanıtladı.Braga maçının kadrosunda olmasına ve oldukça avantajlı bir skor yakalamalarına rağmen Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.NTV'nin haberine göre İspanyol basını, 61. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'e şans vermeyen Carlo Ancelotti'nin kararını eleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231104/real-madrid-arda-guler-kararini-acikladi-1077063300.html
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arda güler, carlo ancelotti, real madrid
arda güler, carlo ancelotti, real madrid
Teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 kazandıkları Braga maçında, yedek kulübesinde olmasına rağmen Arda Güler'i neden sahaya sürmediğini açıkladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.
Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadıkları maçta Portekiz'in Braga takımını 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruları yanıtladı.
Braga maçının kadrosunda olmasına ve oldukça avantajlı bir skor yakalamalarına rağmen Arda'ya neden süre vermediğine ilişkin bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Onunla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlıktan çıktı ve yaklaşık 1 haftadır takımla birlikte tüm antrenmanlara katılıyor. Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır." dedi.
NTV'nin haberine
göre İspanyol basını, 61. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü elde eden ve beş oyuncu değiştirme hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'e şans vermeyen Carlo Ancelotti'nin kararını eleştirdi.