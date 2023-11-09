https://sputniknews.com.tr/20231109/super-ligde-12-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1077228929.html
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T12:24+0300
2023-11-09T12:24+0300
2023-11-09T12:27+0300
spor
hakem
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu11 Kasım Cumartesi:13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK: Ozan Ergün13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Çakır19.00 Altay-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay12 Kasım Pazar:13.30 Boluspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail16.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Mehmet Türkmen19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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süper lig'de hakemler belli oldu,haftanın hakemleri,maçın hakemi kim
süper lig'de hakemler belli oldu,haftanın hakemleri,maçın hakemi kim
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
12:24 09.11.2023 (güncellendi: 12:27 09.11.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK: Ozan Ergün
13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Çakır
19.00 Altay-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Boluspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail
16.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy