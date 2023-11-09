https://sputniknews.com.tr/20231109/secmene-soruldu-ak-partinin-istanbul-ve-ankara-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-kim-olmali-1077240841.html

Seçmene soruldu: AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?

Seçmene soruldu: AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?

ASAL Araştırma, İstanbul ve Ankara'da yaptığı anket çalışmasında "AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı'' sorusunu... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T18:18+0300

2023-11-09T18:18+0300

2023-11-09T18:18+0300

türkiye

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ankara büyükşehir belediye başkanı adayı

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ASAL Araştırma Şirketi, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Siyasi Eğilim Araştırması"nı yayımladı. 3-8 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul'da 2 bin 500 seçmene "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı'' sorusu yöneltildi. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 25.6'sı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum yanıtını verdi.İlk sırada bulunan Murat Kurum'un ardından ikinci sırayı 14.2 ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu takip etti.Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yüzde 10.8 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 10'luk bir seçmen ise bu soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevabını verdi. Ankete katılan seçmenlerin verdikleri tüm aday yanıtları ise şöyle: Murat Kurum yüzde 25.6, Mehmet Tevfik Göksu yüzde 14.2, Adil Karaismailoğlu yüzde 10.8, Fahrettin Koca yüzde 10.0, Süleyman Soylu yüzde 9.4, Hilmi Türkmen yüzde 4.0, Şadi Yazıcı yüzde 3.8, Osman Nuri Kabaktepe yüzde 3.2, Mehmet Ergün Turan yüzde 3.0, Mustafa Varank yüzde 3.0, Mustafa Demir yüzde 2.6, Abdullah Özdemir yüzde 2.0 Deniz Köken yüzde 1.8, Bünyamin Demir yüzde 1.4 olurken geri kalan yanıtlarda diğer seçeneği yüzde 1.2, fikrim yok/cevap yok yanıtı yüzde 4.0 olarak belirlendi.1-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara'nın 25 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan anket çalışmasında ise "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı'' sorusu yöneltildi. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 22.5'i Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ilk sırada gösterdi.Altınok'u ikinci sırada yüzde 12.0 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek takip etti.İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ise yüzde 9.6 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 8.2'si ise AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan cevabını verdi. Ankete katılan seçmenlerin verdikleri tüm aday yanıtları ise şöyle: Turgut Altınok yüzde 22.5, İbrahim Melih Gökçek yüzde 12.0, Süleyman Soylu yüzde 9.6, Hakan Han Özcan yüzde 8.2, Veysel Tiryaki yüzde 5.6, Murat Ercan yüzde 5.1, Murat Kurum yüzde 5.1, Serhat Oğuz yüzde 4.5, Fatih Şahin yüzde 4.0 Murat Köse yüzde 3.6, Enver Demirel yüzde 2.5, Asım Balcı yüzde 2.5, Mustafa Tuna yüzde 2.4 olurken geri kalan yanıtlarda diğer seçeneği yüzde 3.5, fikrim yok/cevap yok yanıtı yüzde 8.9 olarak belirlendi.

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