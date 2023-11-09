https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-savunma-bakanligi-kirim-aciklarinda-ukrayna-fuzesi-yok-edildi-1077248240.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım açıklarında Ukrayna füzesi yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım açıklarında Ukrayna füzesi yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma araçlarının Karadeniz üzerinde Kırım Yarımadası yakınlarında Ukrayna’ya ait bir füzeyi tespit ederek yok ettiğini... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T19:13+0300

2023-11-09T19:13+0300

2023-11-09T19:13+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “9 Kasım saat 17.40 sularında, Kiev rejiminin Neptun anti-gemi füzesini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere füze saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.Açıklamada, “Hava savunma göre araçları, Kırım Yarımadası açıklarında Karadeniz üzerinde Ukrayna füzesini tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231107/ukraynadan-kirima-17-ihayla-saldiri-girisimi-1077138577.html

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rusya savunma bakanlığı, rus savunma bakanlığı, savunma, karadeniz, kırım, kırım, kiev