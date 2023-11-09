https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-savunma-bakanligi-kirim-aciklarinda-ukrayna-fuzesi-yok-edildi-1077248240.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım açıklarında Ukrayna füzesi yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım açıklarında Ukrayna füzesi yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma araçlarının Karadeniz üzerinde Kırım Yarımadası yakınlarında Ukrayna’ya ait bir füzeyi tespit ederek yok ettiğini... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T19:13+0300
2023-11-09T19:13+0300
2023-11-09T19:13+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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savunma
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “9 Kasım saat 17.40 sularında, Kiev rejiminin Neptun anti-gemi füzesini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere füze saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.Açıklamada, “Hava savunma göre araçları, Kırım Yarımadası açıklarında Karadeniz üzerinde Ukrayna füzesini tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/ukraynadan-kirima-17-ihayla-saldiri-girisimi-1077138577.html
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rusya savunma bakanlığı, rus savunma bakanlığı, savunma, karadeniz, kırım, kırım, kiev
rusya savunma bakanlığı, rus savunma bakanlığı, savunma, karadeniz, kırım, kırım, kiev
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım açıklarında Ukrayna füzesi yok edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma araçlarının Karadeniz üzerinde Kırım Yarımadası yakınlarında Ukrayna’ya ait bir füzeyi tespit ederek yok ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “9 Kasım saat 17.40 sularında, Kiev rejiminin Neptun anti-gemi füzesini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere füze saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.
Açıklamada, “Hava savunma göre araçları, Kırım Yarımadası açıklarında Karadeniz üzerinde Ukrayna füzesini tespit ederek yok etti” ifadesine yer verildi.