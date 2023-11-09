https://sputniknews.com.tr/20231109/putinden-moskovadaki-cocuk-klinigi-ziyareti--1077240022.html

Putin'den Moskova'daki çocuk kliniği ziyareti

Putin'den Moskova'daki çocuk kliniği ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Dima Rogaçev Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Merkezi'ni ziyaret etti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

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vladimir putin

rusya

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Klinikte tam teşekküllü bir nükleer tıp merkezinin, pediatrik nöro-onkoloji bölümünün ve modern bir laboratuvarın bulunduğu yeni bir bina açıldı. Putin, küçük hastalar ve anneleriyle sohbet etti, hediyeler takdim etti ve fotoğraf çektirdi.

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Vladimir Putin, Dima Rogaçev Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Vladimir Putin, Dima Rogaçev Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Merkezi'ni ziyaret etti. 2023-11-09T20:36+0300 true PT1M08S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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