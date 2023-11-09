https://sputniknews.com.tr/20231109/putinden-moskovadaki-cocuk-klinigi-ziyareti--1077240022.html
Putin'den Moskova'daki çocuk kliniği ziyareti
Putin'den Moskova'daki çocuk kliniği ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Dima Rogaçev Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Merkezi'ni ziyaret etti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T20:36+0300
2023-11-09T20:36+0300
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vladimir putin
rusya
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Klinikte tam teşekküllü bir nükleer tıp merkezinin, pediatrik nöro-onkoloji bölümünün ve modern bir laboratuvarın bulunduğu yeni bir bina açıldı. Putin, küçük hastalar ve anneleriyle sohbet etti, hediyeler takdim etti ve fotoğraf çektirdi.
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Vladimir Putin, Dima Rogaçev Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Vladimir Putin, Dima Rogaçev Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
2023-11-09T20:36+0300
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PT1M08S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, vladimir putin, rusya, видео
video, vladimir putin, rusya, видео
Putin'den Moskova'daki çocuk kliniği ziyareti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Dima Rogaçev Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Klinikte tam teşekküllü bir nükleer tıp merkezinin, pediatrik nöro-onkoloji bölümünün ve modern bir laboratuvarın bulunduğu yeni bir bina açıldı. Putin, küçük hastalar ve anneleriyle sohbet etti, hediyeler takdim etti ve fotoğraf çektirdi.