https://sputniknews.com.tr/20231109/putin-resmi-ziyaret-icin-kazakistanda-1077223245.html

Putin, resmi ziyaret için Kazakistan'da

Putin, resmi ziyaret için Kazakistan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile bu yılki 5. görüşmesini yapmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T10:10+0300

2023-11-09T10:10+0300

2023-11-09T10:10+0300

dünya

rusya

kazakistan

kasım cömert tokayev

vladimir putin

bdt

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077223088_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e53a1d5c94190105f3482592b75cf82a.jpg

Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini geçen ay Kırgızistan'a yapan Rusya lideri Putin, ikinci yurtdışı ziyaretini Kazakistan'a gerçekleştiriyor.Tokayev'in daveti üzerine Astana'ya giden Putin, Astana Havaalanı'nda uçaktan inişte bizzat Kazakistan Devlet Başkanı tarafından karşılandı.'İkili ilişkilerin tüm alanlarıyla ilgili 'saat ayarı' yapılacak'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un verdiği bilgiye göre Putin ve Tokayev, ilk önce dar kapsamlı bir görüşme yapacak ve ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Görüşmelerin sonunda bir dizi belgeyi imzalayacak olan liderler daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus-Kazak görüşmelerinde karşılıklı yatırımlar ve çeşitli alanlardaki işbirliği de dahil ilişkilerin tüm alanlarıyla ilgili 'saat ayarı' yapılacağını, bölgesel ve küresel sorunların da ele alınacağını belirtti. Peskov'un aktardığına göre Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon birlikleri kapsamında işbirliği konuları da gündemde yer alacak.Bunların yanında Putin ve Tokayev, Kazakistan'ın Kostanay kentinde düzenlenen 'Tarım - Güçlü Ekonominin Temeli' konulu 19. Rusya-Kazakistan Bölgeler Arası İşbirliği Forumu'nun ana oturumuna video konferans yöntemiyle katılacak.Tokayev, Putin onuruna bir resepsiyon da verecek.3 Kasım’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya gelmişti.Astana'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edilirken, Bildiride, liderlerin Türk halklarının ortak tarih, dil, kültür, gelenek ve değerleri temelinde TDT çerçevesinde çok taraflı işbirliğini ilerletmeye yönelik kararlılıklarını teyit ettiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231108/vladimir-putin-avrasyada-ortak-bir-baris-istikrar-ve-refah-alani-yaratmak-onemli--1077187582.html

rusya

kazakistan

bdt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev, vladimir putin, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt)