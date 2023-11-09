https://sputniknews.com.tr/20231109/pentagondan-itiraf-gibi-aciklama-yemendeki-husiler-abdye-ait-ihayi-dusurdu-1077222001.html

Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Yemen'deki Husiler, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü

Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Yemen'deki Husiler, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Yemen hava sahasında ‘gözetleme ve casusluk’ faaliyeti yürüten MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) Husiler... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T10:35+0300

2023-11-09T10:35+0300

2023-11-09T10:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

yemen

abd

insansız hava aracı (iha)

pentagon

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Sputnik’e konuşan Pentagon yetkilisi, haberin doğruluğunu teyit ettiği açıklamasında, “ABD’ye ait askeri MQ-9 uzaktan kumandalı İHA’nın Yemen kıyısı açıklarında Husi güçleri tarafından vurulduğunu doğrulayabiliriz” ifadelerini kullandı.Olayın, sorumluluk alanı Ortadoğu'yu da kapsayan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından incelendiği de eklendi.Yemen'deki Husiler, bir gün önce ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurmuş, ABD'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.Açıklamada, "ABD'nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı" belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/israil-savas-ucaklari-gazzede-cocuk-hastanelerinin-cevrelerini-vurdu-1077219253.html

israil

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