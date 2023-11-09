https://sputniknews.com.tr/20231109/pentagondan-itiraf-gibi-aciklama-yemendeki-husiler-abdye-ait-ihayi-dusurdu-1077222001.html
Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Yemen'deki Husiler, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Yemen'deki Husiler, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Yemen hava sahasında ‘gözetleme ve casusluk’ faaliyeti yürüten MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) Husiler... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T10:35+0300
2023-11-09T10:35+0300
2023-11-09T10:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
yemen
abd
insansız hava aracı (iha)
pentagon
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Sputnik’e konuşan Pentagon yetkilisi, haberin doğruluğunu teyit ettiği açıklamasında, “ABD’ye ait askeri MQ-9 uzaktan kumandalı İHA’nın Yemen kıyısı açıklarında Husi güçleri tarafından vurulduğunu doğrulayabiliriz” ifadelerini kullandı.Olayın, sorumluluk alanı Ortadoğu'yu da kapsayan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından incelendiği de eklendi.Yemen'deki Husiler, bir gün önce ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurmuş, ABD'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.Açıklamada, "ABD'nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı" belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/israil-savas-ucaklari-gazzede-cocuk-hastanelerinin-cevrelerini-vurdu-1077219253.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, yemen
Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Yemen'deki Husiler, ABD’ye ait İHA’yı düşürdü
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Yemen hava sahasında ‘gözetleme ve casusluk’ faaliyeti yürüten MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) Husiler tarafından vurulduğunu itiraf etti.
Sputnik’e konuşan Pentagon yetkilisi, haberin doğruluğunu teyit ettiği açıklamasında, “ABD’ye ait askeri MQ-9 uzaktan kumandalı İHA’nın Yemen kıyısı açıklarında Husi güçleri tarafından vurulduğunu doğrulayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Olayın, sorumluluk alanı Ortadoğu'yu
da kapsayan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)
tarafından incelendiği de eklendi.
Yemen'deki Husiler, bir gün önce ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurmuş, ABD'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.
Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "ABD'nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı" belirtildi.