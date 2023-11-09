https://sputniknews.com.tr/20231109/pentagon-rus-hava-savunma-sistemlerinden-endiseli-israilin-guvenligine-buyuk-zarar-verir-1077222867.html

Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli: 'İsrail'in güvenliğine büyük zarar verir'

Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli: 'İsrail'in güvenliğine büyük zarar verir'

Üst düzey ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rus hava savunma sistemlerinin Lübnan Hizbullah hareketinde ortaya çıkmasının, Orta Doğu'daki çatışmanın... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T10:23+0300

2023-11-09T10:23+0300

2023-11-09T10:23+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

hizbullah

gazze

gazze şeridi

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Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinin Hizbullah'ta ortaya çıkmasından endişeliÜst düzey ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rus hava savunma sistemlerinin Lübnan Hizbullah hareketinde ortaya çıkmasının, Orta Doğu'daki çatışmanın ‘muazzam bir şekilde tırmanması’ ve İsrail'in güvenliğine büyük bir darbe olacağına bildirdi.ABD Kongresi’nde konuşan Pentagon'un Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Dana Struhl, Rus hava savunma sistemlerinin Hizbullah'ın eline geçmesinin bölgedeki çatışmaları çok büyük ölçüde tırmandıracağını vurgularken, “Özellikle ikinci bir cephenin açılmasını önlemek için bu kadar çok çalıştığımız bir dönemde İsrail'in güvenliğine büyük zarar verir” ifadelerini kullandı.Struhl, bu konunun kapalı bir formatta daha kapsamlı tartışılmasını önerdi.Filistin- İsrail çatışmasının bölgeye yayılmasından korkan ABD, öte yandan İsrail'e silah sağlayarak askeri desteğini yoğunlaştırırken, bu yardımlara ilişkin yorum yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin İsrail'e askeri yardımın uluslararası hukuka uygun olarak kullanılması beklentisiyle sağlandığını kaydetmişti.Daha önce ABD basınında yer alan bu tür iddialar hakkında yorum yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunların ‘kendi içinde hiçbir dayanağı olmayan’ iddialar olduğunu vurgulamıştı.ABD’li gazete Wall Street Journal, daha önce ABD'nin Hizbullah'ın Pantsir hava savunma sistemlerini Suriye'deki Wagner Grubu temsilcilerinden alma ihtimalinden endişe duyduğunu yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'deki Wagner grubu temsilcilerinin Hizbullah grubuna uçaksavar füze sistemleri transfer edebileceğinden endişe ettiği yönündeki haberle ilgili olarak sorulan üzerine, Wagner grubunun fiilen var olmadığını ve eylemleriyle ilgili spekülasyonların genellikle hiçbir şeye dayanmadığını söyledi.Bu hususa ilişkin yanıtta Peskov, şu cümlelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231108/abd-basini-washington-israile-hangi-silahlari-gonderdigini-gizliyor-1077182796.html

israil

abd

gazze

gazze şeridi

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