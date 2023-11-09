https://sputniknews.com.tr/20231109/omer-celikten-avrupa-birliginin-turkiye-raporuna-tepki-1077225985.html

Ömer Çelik’ten Avrupa Birliği’nin Türkiye raporuna tepki

Ömer Çelik’ten Avrupa Birliği’nin Türkiye raporuna tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye raporuna tepki gösterdi. Çelik, “Bu rapor... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T11:42+0300

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türkiye

politika

ömer çelik

ab

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye için hazırladığı 2023 yılı raporuna tepki gösterdi.Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin önyargılı ve fanatik tavrını sürdürdüğünü söyledi.“Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir.” diyen Çelik, “Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır.” ifadelerini kullandı.Raporda, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmaları konusunda gösterdiği tavır eleştirilmişti.

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