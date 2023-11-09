https://sputniknews.com.tr/20231109/macron-israil-yasalara-uyma-hususunda-ustun-sorumluluga-sahip-1077231061.html
Macron: İsrail yasalara uyma hususunda 'üstün sorumluluğa' sahip
Macron: İsrail yasalara uyma hususunda 'üstün sorumluluğa' sahip
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te Gazze'ye insani yardım konulu bir konferans düzenledi. 50'den fazla ülkeden yetkililerin yanı sıra BM kuruluşları... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T13:36+0300
2023-11-09T13:36+0300
2023-11-09T13:36+0300
israil- filistin çatışması
emmanuel macron
fransa
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada Gazze'de çok hızlı bir şekilde insani bir duraklama olması gerektiğini ve ülkelerin de ateşkes için çalışması gerektiğini söyledi.Macron açıklamasında "Siviller korunmalıdır, bundan vazgeçilemez, müzakere edilemez. Bu acil bir gerekliliktir" dedi.Macron: İsrail yasalara uyma konusunda 'üstün sorumluluğa' sahipParis'te Gazze'ye insani yardım konulu konferansın açılışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ancak Hamas'ın 7 Ekim'deki ölümcül saldırısına karşılık verirken 'hukuka uymak gibi üstün bir sorumluluğu' da bulunduğunu söyledi.Macron, Gazze'deki sivillerin İsrail-Hamas çatışmasının bedelini ödediğini söyleyerek sivil nüfusun korunması gerektiğinin altını çizdi.İsrail Paris'te düzenlenen bu yardım konferansına katılmadı ancak Fransız basını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un toplantı sonrasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile konuşacağını duyurdular.
https://sputniknews.com.tr/20231024/fransa-cumhurbaskani-macron-israilliler-baris-icinde-yasamak-istedikleri-icin-oldurulduler-1076657296.html
fransa
filistin
israil
gazze
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Macron: İsrail yasalara uyma hususunda 'üstün sorumluluğa' sahip
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te Gazze'ye insani yardım konulu bir konferans düzenledi. 50'den fazla ülkeden yetkililerin yanı sıra BM kuruluşları ve STK'ların da bu konferansa katıldığı belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada Gazze'de çok hızlı bir şekilde insani bir duraklama olması gerektiğini ve ülkelerin de ateşkes için çalışması gerektiğini söyledi.
Macron açıklamasında "Siviller korunmalıdır, bundan vazgeçilemez, müzakere edilemez. Bu acil bir gerekliliktir" dedi.
Macron: İsrail yasalara uyma konusunda 'üstün sorumluluğa' sahip
Paris'te Gazze'ye insani yardım konulu konferansın açılışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ancak Hamas'ın 7 Ekim'deki ölümcül saldırısına karşılık verirken 'hukuka uymak gibi üstün bir sorumluluğu' da bulunduğunu söyledi.
Macron, Gazze'deki sivillerin İsrail-Hamas çatışmasının bedelini ödediğini söyleyerek sivil nüfusun korunması gerektiğinin altını çizdi.
İsrail Paris'te düzenlenen bu yardım konferansına katılmadı ancak Fransız basını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un toplantı sonrasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile konuşacağını duyurdular.