https://sputniknews.com.tr/20231109/macron-israil-yasalara-uyma-hususunda-ustun-sorumluluga-sahip-1077231061.html

Macron: İsrail yasalara uyma hususunda 'üstün sorumluluğa' sahip

Macron: İsrail yasalara uyma hususunda 'üstün sorumluluğa' sahip

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te Gazze'ye insani yardım konulu bir konferans düzenledi. 50'den fazla ülkeden yetkililerin yanı sıra BM kuruluşları... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T13:36+0300

2023-11-09T13:36+0300

2023-11-09T13:36+0300

israil- filistin çatışması

emmanuel macron

fransa

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

gazze

gazze şeridi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada Gazze'de çok hızlı bir şekilde insani bir duraklama olması gerektiğini ve ülkelerin de ateşkes için çalışması gerektiğini söyledi.Macron açıklamasında "Siviller korunmalıdır, bundan vazgeçilemez, müzakere edilemez. Bu acil bir gerekliliktir" dedi.Macron: İsrail yasalara uyma konusunda 'üstün sorumluluğa' sahipParis'te Gazze'ye insani yardım konulu konferansın açılışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ancak Hamas'ın 7 Ekim'deki ölümcül saldırısına karşılık verirken 'hukuka uymak gibi üstün bir sorumluluğu' da bulunduğunu söyledi.Macron, Gazze'deki sivillerin İsrail-Hamas çatışmasının bedelini ödediğini söyleyerek sivil nüfusun korunması gerektiğinin altını çizdi.İsrail Paris'te düzenlenen bu yardım konferansına katılmadı ancak Fransız basını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un toplantı sonrasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile konuşacağını duyurdular.

https://sputniknews.com.tr/20231024/fransa-cumhurbaskani-macron-israilliler-baris-icinde-yasamak-istedikleri-icin-oldurulduler-1076657296.html

fransa

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

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