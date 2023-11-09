https://sputniknews.com.tr/20231109/kentsel-donusume-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazetede-1077216575.html
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T01:00+0300
2023-11-09T01:00+0300
2023-11-09T01:00+0300
türkiye
kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
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Kanunla, deprem bölgesinde yıkım kararlarının iptalinin talep edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.Riskli yapı tespitinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılmasına imkan sunan kanun kapsamında, riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Yapıların tahliyesi, engellenmesi durumunda kolluk kuvveti marifetiyle gerçekleştirilecek.Kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek.Uygulama imar planı ve mimari, statik, tesisat ile her türlü fenni mesuliyetin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecek.Asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listelerinde yer almayan bilirkişilerin görevlendirilmesine imkan tanınacak.
https://sputniknews.com.tr/20231107/kentsel-donusume-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-kabul-edilerek-yasalasti-1077169437.html
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kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı
kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
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Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanunla, deprem bölgesinde yıkım kararlarının iptalinin talep edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.
Riskli yapı tespitinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılmasına imkan sunan kanun kapsamında, riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Yapıların tahliyesi, engellenmesi durumunda kolluk kuvveti marifetiyle gerçekleştirilecek.
Kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek.
Uygulama imar planı ve mimari, statik, tesisat ile her türlü fenni mesuliyetin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecek.
Asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listelerinde yer almayan bilirkişilerin görevlendirilmesine imkan tanınacak.