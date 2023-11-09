https://sputniknews.com.tr/20231109/ilk-ucusunu-yapan-rus-il-96-400m-ucaginin-ozellikleri-nelerdir-1077247251.html

İlk uçuşunu yapan Rus İl-96-400M uçağının özellikleri nelerdir?

İlk uçuşunu yapan Rus İl-96-400M uçağının özellikleri nelerdir?

Rusya'nın devlete ait uçak üreticisi United Aircraft Corporation (Birleşik Uçak Şirketi) tarafından geliştirilen geniş gövdeli uzun menzilli uçağı Il-96-400M... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T18:54+0300

2023-11-09T18:54+0300

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Uçuş sırasında uçağın stabilitesi ve kontrol edilebilirliği, sistemlerin çalışabilirliği ve iniş için telsiz ekipmanı kontrol edildi. Yerli ekipmanların kullanımıyla üretilen ve Rus havacılığında yeni bir döneme işaret eden Il-96-400M uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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