https://sputniknews.com.tr/20231109/ilk-ucusunu-yapan-rus-il-96-400m-ucaginin-ozellikleri-nelerdir-1077247251.html
İlk uçuşunu yapan Rus İl-96-400M uçağının özellikleri nelerdir?
İlk uçuşunu yapan Rus İl-96-400M uçağının özellikleri nelerdir?
Rusya'nın devlete ait uçak üreticisi United Aircraft Corporation (Birleşik Uçak Şirketi) tarafından geliştirilen geniş gövdeli uzun menzilli uçağı Il-96-400M... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T18:54+0300
2023-11-09T18:54+0300
2023-11-09T18:54+0300
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infografik
rusya
uçak
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Uçuş sırasında uçağın stabilitesi ve kontrol edilebilirliği, sistemlerin çalışabilirliği ve iniş için telsiz ekipmanı kontrol edildi. Yerli ekipmanların kullanımıyla üretilen ve Rus havacılığında yeni bir döneme işaret eden Il-96-400M uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, uçak, инфографика
infografik, rusya, uçak, инфографика
İlk uçuşunu yapan Rus İl-96-400M uçağının özellikleri nelerdir?
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Rusya'nın devlete ait uçak üreticisi United Aircraft Corporation (Birleşik Uçak Şirketi) tarafından geliştirilen geniş gövdeli uzun menzilli uçağı Il-96-400M, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
Uçuş sırasında uçağın stabilitesi ve kontrol edilebilirliği, sistemlerin çalışabilirliği ve iniş için telsiz ekipmanı kontrol edildi. Yerli ekipmanların kullanımıyla üretilen ve Rus havacılığında yeni bir döneme işaret eden Il-96-400M uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.