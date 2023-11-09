https://sputniknews.com.tr/20231109/eski-beyaz-saray-yetkilisi-washingtonun-ortadogudaki-savas-planini-acikladi-1077226969.html

Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı

Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı

Eski Beyaz Saray yetkilisi Paul Craig Roberts, ABD'nin Ortadoğu'da yeni savaşları körüklemek için İsrail-Filistin çatışmasını genişletmek istediğini belirtti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T12:01+0300

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Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Saray’da görev yapan Paul Craig Roberts, kişisel internet sayfasında yayınladığı yazıda ABD'nin Ortadoğu'da yeni savaşları körükleyeceğini ifade etti.ABD'nin neocon'ların (yeni muhafazakarları) Ortadoğu'daki savaşları yeniden alevlendirebilmesi için İran ve Suriye'yi savaşın içine çekmeyi amaçladığını kaydeden Roberts, çok sayıda Amerikan askerinin, silahın ve hava gücünün bölgeye intikalinin Washington'un Ortadoğu'daki niyetlerini ortaya koyduğunun altını çizdi.Bununla beraber Roberts, Ortadoğu'daki çatışmanın yayılma riskinin yüksek olduğuna da dikkat çekerek "Görünene göre kimse aklıselim sahibi sesleri duymuyor. Diğer bir ifadeyle çatışmanın kontrolden çıkmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor" vurgusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230908/suriye-disisleri-abd-heyetinin-suriyenin-kuzeydogusunu-ziyareti-ulke-egemenliginin-ihlalidir-1075314539.html

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