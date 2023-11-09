https://sputniknews.com.tr/20231109/dolar-bugun-kac-tl-1077221826.html

Dolar bugün kaç TL?

Dolar bugün kaç TL?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,5200 liradan, euro 30,5250 liradan güne başladı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T09:15+0300

2023-11-09T09:15+0300

2023-11-09T09:15+0300

ekonomi

dolar

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euro/tl

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borsa

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Serbest piyasada 28,5180 liradan alınan dolar, 28,5200 liradan satılıyor. 30,5230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,5250 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,5080 lira, euronun satış fiyatı ise 30,4570 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 787 lira, çeyrek altın 2 bin 894 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 542 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1949 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.860 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.83 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.83 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 36.725 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231108/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077180879.html

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