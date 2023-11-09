https://sputniknews.com.tr/20231109/beyaz-saray-israil-gazzenin-kuzeyindeki-catismalara-her-gun-dort-saat-ara-verecek--1077247369.html
Beyaz Saray: İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saat ara verecek
Beyaz Saray: İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saat ara verecek
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saatlik aralar vermeye başlayacağını açıkladı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T18:44+0300
2023-11-09T18:44+0300
2023-11-09T18:50+0300
beyaz saray
son dakika
gazze
israil- filistin çatışması
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde her gün 4 saatlik duraklamalar uygulamayı kabul ettiğini söyledi.Kirby, İsrail'in ABD'ye duraklamalar süresince bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağını söylediğini ve ayrıca Gazze'nin kuzeyinden güneyine iki insani yardım koridoru açmayı kabul ettiğini de belirtti.Bunlardan biri halihazırda açılmış durumda olduğunu belirten Kirby, diğeri ise sahil yolu üzerinde olacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/guney-kibris-gazzeye-yardim-ulastiracak-deniz-koridoru-planini-acikladi-1077245315.html
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beyaz saray, son dakika, gazze
Beyaz Saray: İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saat ara verecek
18:44 09.11.2023 (güncellendi: 18:50 09.11.2023) Abone ol
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Beyaz Saray, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saatlik aralar vermeye başlayacağını açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde her gün 4 saatlik duraklamalar uygulamayı kabul ettiğini söyledi.
Kirby, İsrail'in ABD'ye duraklamalar süresince bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağını söylediğini ve ayrıca Gazze'nin kuzeyinden güneyine iki insani yardım koridoru açmayı kabul ettiğini de belirtti.
Bunlardan biri halihazırda açılmış durumda olduğunu belirten Kirby, diğeri ise sahil yolu üzerinde olacağını sözlerine ekledi.