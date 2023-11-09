https://sputniknews.com.tr/20231109/beyaz-saray-israil-gazzenin-kuzeyindeki-catismalara-her-gun-dort-saat-ara-verecek--1077247369.html

Beyaz Saray: İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saat ara verecek

Beyaz Saray: İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saat ara verecek

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saatlik aralar vermeye başlayacağını açıkladı. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T18:44+0300

2023-11-09T18:44+0300

2023-11-09T18:50+0300

beyaz saray

son dakika

gazze

israil- filistin çatışması

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde her gün 4 saatlik duraklamalar uygulamayı kabul ettiğini söyledi.Kirby, İsrail'in ABD'ye duraklamalar süresince bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağını söylediğini ve ayrıca Gazze'nin kuzeyinden güneyine iki insani yardım koridoru açmayı kabul ettiğini de belirtti.Bunlardan biri halihazırda açılmış durumda olduğunu belirten Kirby, diğeri ise sahil yolu üzerinde olacağını sözlerine ekledi.

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