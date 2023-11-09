https://sputniknews.com.tr/20231109/besiktas-kendi-sahasinda-bodo-glimte-2-1-maglup-oldu-1077251700.html
Beşiktaş kendi sahasında Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş kendi sahasında Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında ağırladığı Norveç ekibi Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T22:46+0300
2023-11-09T22:46+0300
2023-11-09T22:49+0300
spor
beşiktaş
futbol
mağlup
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodo Glimt'e 2-1 yenildi.
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Beşiktaş kendi sahasında Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu
22:46 09.11.2023 (güncellendi: 22:49 09.11.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında ağırladığı Norveç ekibi Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodo Glimt'e 2-1 yenildi.