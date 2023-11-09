Araç satışında yeni dönem: Piyasa durgunlaştı, sistem değişti

“Otomotiv sektörü açısından değerlendirildiğinde sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önemler neticesinde otomobil yatırım ve kayıt dışı ticaret alanı olmaktan çıkarıldı. Öte yandan ülkemizin ekonomi politikaları dahilinde yükselen mevduat getiri oranları ve borsa gibi farklı yatırım enstrümanlarının daha cazip bulunması, yatırımcıların birikimlerini otomobillerden ziyade bu alanlara kaydırmasına vesile oldu. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde araç fiyatlarındaki yükselişler kesildi ve hatta bir miktar düşüş trendi oluştu. Araçlara olan düşük talep sebebiyle satış zaman aldığından dolayı, elinde araç bulunan vatandaşlarımız yeni ve daha uygun fiyatlardan yararlanmak adına takas yöntemini tercih etmeye başladılar."