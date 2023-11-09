https://sputniknews.com.tr/20231109/ankarada-10-kasim-nedeniyle-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1077241791.html
Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek programlardan ötürü, kentteki bazı yolların... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T17:07+0300
2023-11-09T17:07+0300
2023-11-09T17:07+0300
türkiye
ankara
yol
10 kasım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/08/1049655537_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bc46601253afd4cbb9feb009fbfcc9ab.jpg
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümü vesilesiyle 10 Kasım 2023 Cuma günü düzenlenecek programlar nedeniyle, ihtiyaç olması halinde 09 Kasım 2023 Perşembe günü saat 21.00’den itibaren programların bitimine kadar;-GMK Bulvarı,-Anıt Caddesi,-Gençlik Caddesi,-Akdeniz Caddesi,-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,-Dögol Caddesi,-Sporpark Caddesi,-Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarına bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarının Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantları,-Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kamuoyuna ve basına duyurulur.
https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasimda-okullar-tatil-mi--1077222517.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/08/1049655537_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_70bcea150cfb5ff1196e364043ab729c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, yol, 10 kasım
Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek programlardan ötürü, kentteki bazı yolların ihtiyaç duyulması halinde 9 Kasım akşamı saat 21.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılabileceğini açıkladı.
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümü vesilesiyle 10 Kasım 2023 Cuma günü düzenlenecek programlar nedeniyle, ihtiyaç olması halinde 09 Kasım 2023 Perşembe günü saat 21.00’den itibaren programların bitimine kadar;
-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,
-Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarına bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarının Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantları,
-Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kamuoyuna ve basına duyurulur.