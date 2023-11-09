https://sputniknews.com.tr/20231109/ankarada-10-kasim-nedeniyle-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1077241791.html

Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek programlardan ötürü, kentteki bazı yolların... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T17:07+0300

2023-11-09T17:07+0300

2023-11-09T17:07+0300

türkiye

ankara

yol

10 kasım

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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümü vesilesiyle 10 Kasım 2023 Cuma günü düzenlenecek programlar nedeniyle, ihtiyaç olması halinde 09 Kasım 2023 Perşembe günü saat 21.00’den itibaren programların bitimine kadar;-GMK Bulvarı,-Anıt Caddesi,-Gençlik Caddesi,-Akdeniz Caddesi,-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,-Dögol Caddesi,-Sporpark Caddesi,-Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarına bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarının Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantları,-Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kamuoyuna ve basına duyurulur.

https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasimda-okullar-tatil-mi--1077222517.html

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ankara

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ankara, yol, 10 kasım