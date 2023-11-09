https://sputniknews.com.tr/20231109/adalet-bakanindan-darbe-benzetmesi-yapan-chp-genel-baskanina-sert-tepki-1077223354.html
Adalet Bakanı'ndan, ‘darbe’ benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı’na sert tepki
Adalet Bakanı'ndan, ‘darbe’ benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı’na sert tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T10:06+0300
2023-11-09T10:06+0300
2023-11-09T10:06+0300
politika
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
özgür özel
chp
aym
yargıtay
can atalay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_0:152:3104:1898_1920x0_80_0_0_fcd92d4ac937bb9e1c3f3163f985df1a.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel'i hedef aldı.Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır." ifadelerini kullandı.Partisinin TBMM Grubu'nu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere dün saat 21.00'de olağanüstü toplantıya çağıran Özel konuşmasında "Karar Meclis'e, Anayasa Mahkemesi'ne karşı, Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir" dedi.'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti'Bakan Tunç, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi ve 'sorumsuzca' değerlendirmesinde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20231108/yargitaydan-aym-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusu-1077206842.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_46de7b5afa7c4ecc1634090562c24d15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yargıtay aym suç duyurusu,aym suç duyurusu,can atalay aym
yargıtay aym suç duyurusu,aym suç duyurusu,can atalay aym
Adalet Bakanı'ndan, ‘darbe’ benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı’na sert tepki
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel'i hedef aldı.
Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Partisinin TBMM Grubu'nu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere dün saat 21.00'de olağanüstü toplantıya çağıran Özel konuşmasında "Karar Meclis'e, Anayasa Mahkemesi'ne karşı, Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir" dedi.
'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti'
Bakan Tunç, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi ve 'sorumsuzca' değerlendirmesinde bulundu:
"Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür.