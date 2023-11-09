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Adalet Bakanı'ndan, ‘darbe’ benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı’na sert tepki
Adalet Bakanı'ndan, ‘darbe’ benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı’na sert tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T10:06+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel'i hedef aldı.Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır." ifadelerini kullandı.Partisinin TBMM Grubu'nu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere dün saat 21.00'de olağanüstü toplantıya çağıran Özel konuşmasında "Karar Meclis'e, Anayasa Mahkemesi'ne karşı, Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir" dedi.'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti'Bakan Tunç, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi ve 'sorumsuzca' değerlendirmesinde bulundu:
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yargıtay aym suç duyurusu,aym suç duyurusu,can atalay aym
yargıtay aym suç duyurusu,aym suç duyurusu,can atalay aym

Adalet Bakanı'ndan, ‘darbe’ benzetmesi yapan CHP Genel Başkanı’na sert tepki

10:06 09.11.2023
© AA / Raşit AydoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç,
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel'i hedef aldı.
Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Partisinin TBMM Grubu'nu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere dün saat 21.00'de olağanüstü toplantıya çağıran Özel konuşmasında "Karar Meclis'e, Anayasa Mahkemesi'ne karşı, Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir" dedi.

'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti'

Bakan Tunç, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi ve 'sorumsuzca' değerlendirmesinde bulundu:

"Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde “Meclise yönelik darbe yapıldığı” şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür.

Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
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Yargıtay’dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
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