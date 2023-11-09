https://sputniknews.com.tr/20231109/abd-genelkurmay-baskani-israili-uyardi-1077236789.html
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan İsrail'e uyarı
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan İsrail'e uyarı
ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown, uzun bir Gazze Savaşı'nın riskleri konusunda İsrail'e uyarıda bulundu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T14:35+0300
2023-11-09T14:35+0300
2023-11-09T15:04+0300
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtı için belirlediği hedefin 'oldukça büyük bir emir' olduğunu söyledi. Brown ayrıca İsrail ordusunun yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamaları geliştirmesi gerektiğini dile getirdi. Brown açıklamasında konuyu İsrailli mevkidaşıyla da görüştüğünü söyledi.Brown, Gazze'deki çatışmalara daha hızlı bir çözüm bulunmasının, insanları Filistinli militanların saflarına katılmaya teşvik edebilecek sivil çatışmaları sınırlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.Ancak İsrail'in Hamas'ın üst düzey liderliğini hedef almaya odaklandığını ve bu hedefe daha çabuk ulaşılabileceğini de söyledi söyleyen Brown, bir aydır devam eden çatışmayla ilgili ilk detaylı açıklamasında, "Bence bu iş ne kadar uzarsa o kadar zorlaşabilir" dedi.Brown, Filistinli sivillerin ölüm oranının yüksek olmasının insanları militanların saflarına katılmaya itebileceğinden endişe duyup duymadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, hem de çok. Bence bu dikkat etmemiz gereken bir şey."ABD Genelkurmay Başkanı Brown açıklamasını sonlandırırken, "İşte bu yüzden zamandan bahsederken, çatışmaları durduracak bir noktaya ne kadar hızlı ulaşabilirseniz, Hamas'ın bir sonraki üyesi olmak isteyen birisine dönüşen sivil nüfus için daha az çekişme yaşarsınız" cümleleri sarf etti.
https://sputniknews.com.tr/20231108/abd-disisleri-bakani-blinken-abdnin-gazzeye-iliskin-ertesi-gun-senaryosunun-ipuclarini-verdi-1077190460.html
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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan İsrail'e uyarı
14:35 09.11.2023 (güncellendi: 15:04 09.11.2023) Abone ol
ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown, uzun bir Gazze Savaşı'nın riskleri konusunda İsrail'e uyarıda bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtı için belirlediği hedefin 'oldukça büyük bir emir' olduğunu söyledi. Brown ayrıca İsrail ordusunun yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamaları geliştirmesi gerektiğini dile getirdi. Brown açıklamasında konuyu İsrailli mevkidaşıyla da görüştüğünü söyledi.
Brown, Gazze'deki çatışmalara daha hızlı bir çözüm bulunmasının, insanları Filistinli militanların saflarına katılmaya teşvik edebilecek sivil çatışmaları sınırlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.
Ancak İsrail'in Hamas'ın üst düzey liderliğini hedef almaya odaklandığını ve bu hedefe daha çabuk ulaşılabileceğini de söyledi söyleyen Brown, bir aydır devam eden çatışmayla ilgili ilk detaylı açıklamasında, "Bence bu iş ne kadar uzarsa o kadar zorlaşabilir" dedi.
Brown, Filistinli sivillerin ölüm oranının yüksek olmasının insanları militanların saflarına katılmaya itebileceğinden endişe duyup duymadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, hem de çok. Bence bu dikkat etmemiz gereken bir şey."
ABD Genelkurmay Başkanı Brown açıklamasını sonlandırırken, "İşte bu yüzden zamandan bahsederken, çatışmaları durduracak bir noktaya ne kadar hızlı ulaşabilirseniz, Hamas'ın bir sonraki üyesi olmak isteyen birisine dönüşen sivil nüfus için daha az çekişme yaşarsınız" cümleleri sarf etti.