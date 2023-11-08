https://sputniknews.com.tr/20231108/zeytinyaginda-rekor-fiyat-1077196727.html
Zeytinyağında rekor fiyat
Zeytinyağında rekor fiyat
TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini bildirdi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T14:38+0300
2023-11-08T14:38+0300
2023-11-08T14:38+0300
ekonomi
zeytinyağı
tariş zeytin ve zeytinyağı birliği
fiyat
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Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti.Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230801/ticaret-bakanligindan-zeytinyagi-ihracatina-ilave-tedbir-1074259071.html
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zeytinyağı, tariş zeytin ve zeytinyağı birliği, fiyat
zeytinyağı, tariş zeytin ve zeytinyağı birliği, fiyat
Zeytinyağında rekor fiyat
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TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini bildirdi.
Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti.
Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, şunları kaydetti:
"İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız."