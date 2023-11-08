https://sputniknews.com.tr/20231108/yargitaydan-aym-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusu-1077206842.html
Yargıtay’dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
Yargıtay’dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T18:52+0300
2023-11-08T18:52+0300
2023-11-08T18:56+0300
yargıtay
can atalay
aym
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı.Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili ihlal kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı.Daire, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-tunctan-can-atalay-kararina-iliskin-aciklama-1076956757.html
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yargıtay, can atalay, aym
Yargıtay’dan AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
18:52 08.11.2023 (güncellendi: 18:56 08.11.2023) Abone ol
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için kararın bir örneğinin TBMM’ye gönderilmesine de karar verdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırdı.
Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili ihlal kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı.
Daire, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.