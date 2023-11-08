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TBMM’de kabul edilen kentsel dönüşüm düzenlemesi ne içeriyor?
TBMM’de kabul edilen kentsel dönüşüm düzenlemesi ne içeriyor?
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, kentsel dönüşüm kararı hak... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T10:50+0300
2023-11-08T10:50+0300
türkiye
kentsel dönüşüm
geri dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
meclis
riskli yapı
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Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Kentsel dönüşüm yasası nedir?“Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları düzenlemektedir.Kentsel dönüşüm yasası içeriğinde neler var?AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün Meclis’e sunulan teklife ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde bulunan 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyonunun riskli olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Teklifin bir sonraki hafta Genel Kurul’a geleceğini söyleyen Güler, “Ülkemizi afetlere dirençli hale getirmek için tek çare kentsel dönüşümü hızlandırmak” diye konuştu. 10 gün içinde ilk inceleme yapılacakTeklifte, deprem bölgesinde hayatın normale döndürülmesi için ağır hasarlı olduğu tespit edilen yapıların akıbetinin bir an önce belirlenmesi amacıyla mahkeme sürelerinin kısaltılması ve bilirkişi sürelerinin kısaltılmasına yönelik genel usulden farklı hükümler öngören geçici bir madde yer aldı. Buna göre, depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğ edilecek.Numune alımına izin verilmemesi engellenecekKanunla riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkilerin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılmasını sağlamak üzere değişiklik yapıldı.Buna göre, riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. Uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan sağlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231107/kentsel-donusume-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-kabul-edilerek-yasalasti-1077169437.html
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kentsel dönüşüm yasası nedir,kentsel dönüşüm yasası içeriği,bir bina kaç yıllık olunca kentsel dönüşüm olur,6306 sayılı kanun neleri kapsamaktadır,kentsel dönüşüm kimler alabilir?,kentsel dönüşüm olması için şartlar nedir,kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor
kentsel dönüşüm yasası nedir,kentsel dönüşüm yasası içeriği,bir bina kaç yıllık olunca kentsel dönüşüm olur,6306 sayılı kanun neleri kapsamaktadır,kentsel dönüşüm kimler alabilir?,kentsel dönüşüm olması için şartlar nedir,kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor

TBMM’de kabul edilen kentsel dönüşüm düzenlemesi ne içeriyor?

10:50 08.11.2023
© İHAev, kentsel dönüşüm, bina
ev, kentsel dönüşüm, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© İHA
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Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, kentsel dönüşüm kararı hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınacak, riskli yapıların tahliyesinin engellenmesi halinde güvenlik güçleri devreye girecek.
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kentsel dönüşüm yasası nedir?

“Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları düzenlemektedir.

Kentsel dönüşüm yasası içeriğinde neler var?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün Meclis’e sunulan teklife ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde bulunan 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyonunun riskli olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Teklifin bir sonraki hafta Genel Kurul’a geleceğini söyleyen Güler, “Ülkemizi afetlere dirençli hale getirmek için tek çare kentsel dönüşümü hızlandırmak” diye konuştu.

10 gün içinde ilk inceleme yapılacak

Teklifte, deprem bölgesinde hayatın normale döndürülmesi için ağır hasarlı olduğu tespit edilen yapıların akıbetinin bir an önce belirlenmesi amacıyla mahkeme sürelerinin kısaltılması ve bilirkişi sürelerinin kısaltılmasına yönelik genel usulden farklı hükümler öngören geçici bir madde yer aldı. Buna göre, depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğ edilecek.

Numune alımına izin verilmemesi engellenecek

Kanunla riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkilerin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılmasını sağlamak üzere değişiklik yapıldı.
Buna göre, riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. Uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan sağlanacak.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
TÜRKİYE
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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