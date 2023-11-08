https://sputniknews.com.tr/20231108/rusyada-yarali-kaplan-yavrusu-ameliyat-edildi-1077204291.html

Rusya'da yaralı kaplan yavrusu ameliyat edildi

Rusya'da yaralı kaplan yavrusu ameliyat edildi

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde bir otoyolda bulunan kaplan yavrusu ameliyat edildi. Nesli tükenmekte olan Amur kaplanı yavrusunun patisinin kırık olduğu... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T18:28+0300

2023-11-08T18:28+0300

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rusya

kaplan

habarovsk

amur kaplanı

ameliyat

yaşam

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Yavru otoyolda tek başına yatarken bulunmuştu, fakat uzmanlar annenin oralarda olmamasının öldüğü anlamına gelmediğini, yaralı yavrusunu bırakarak sağlıklı yavru ile birlikte oradan ayrılmış olabileceğini ifade ediyor.

rusya

habarovsk

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rusya, kaplan, habarovsk, amur kaplanı, ameliyat