https://sputniknews.com.tr/20231108/rusyada-yarali-kaplan-yavrusu-ameliyat-edildi-1077204291.html
Rusya'da yaralı kaplan yavrusu ameliyat edildi
Rusya'da yaralı kaplan yavrusu ameliyat edildi
Rusya’nın Habarovsk bölgesinde bir otoyolda bulunan kaplan yavrusu ameliyat edildi. Nesli tükenmekte olan Amur kaplanı yavrusunun patisinin kırık olduğu... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T18:28+0300
2023-11-08T18:28+0300
2023-11-08T18:40+0300
rusya
kaplan
habarovsk
amur kaplanı
ameliyat
yaşam
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Yavru otoyolda tek başına yatarken bulunmuştu, fakat uzmanlar annenin oralarda olmamasının öldüğü anlamına gelmediğini, yaralı yavrusunu bırakarak sağlıklı yavru ile birlikte oradan ayrılmış olabileceğini ifade ediyor.
rusya
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rusya, kaplan, habarovsk, amur kaplanı, ameliyat
rusya, kaplan, habarovsk, amur kaplanı, ameliyat
Rusya'da yaralı kaplan yavrusu ameliyat edildi
18:28 08.11.2023 (güncellendi: 18:40 08.11.2023) Abone ol
Rusya’nın Habarovsk bölgesinde bir otoyolda bulunan kaplan yavrusu ameliyat edildi. Nesli tükenmekte olan Amur kaplanı yavrusunun patisinin kırık olduğu anlaşıldı.
Yavru otoyolda tek başına yatarken bulunmuştu, fakat uzmanlar annenin oralarda olmamasının öldüğü anlamına gelmediğini, yaralı yavrusunu bırakarak sağlıklı yavru ile birlikte oradan ayrılmış olabileceğini ifade ediyor.