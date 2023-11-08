https://sputniknews.com.tr/20231108/rus-uzman-markov-turkiye-ukrayna-gorusmelerinin-baslatilmasi-baglaminda-belli-rol-oynayabilir-1077213359.html
Rus uzman Markov: Türkiye, Ukrayna görüşmelerinin başlatılması bağlamında belli rol oynayabilir
Rus uzman Markov: Türkiye, Ukrayna görüşmelerinin başlatılması bağlamında belli rol oynayabilir
Ukrayna’da ateşkesin sağlanması yönünde Rusya’yla görüşmeleri başlatmak için Batı’da siyasi ön koşulların oluştuğuna dikkat çeken Rus uzman Markov, Batı’nın... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T21:11+0300
2023-11-08T21:11+0300
2023-11-08T21:11+0300
görüş
arabuluculuk
arabulucu
türkiye
rusya
ukrayna krizi
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Batı’da, Ukrayna’nın savaşı durdurmak istiyorsa tavizlerde bulunması gerektiği yönündeki sesler yükselirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Ukrayna krizi için çözüm görüşmelerinin başlama ihtimali var mı? Türkiye’nin bu görüşmelerde arabuluculuk potansiyeli ne?Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda Batı’da, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması için Rusya’yla görüşmeleri başlatma yönünde siyasi ön koşullar oluştu artık. Lakin söz konusu olan uzun vadeli barış değil. Altını çiziyorum, söz konusu olan sadece ateşkes” ifadesini kullandı.Ateşkes için siyasi ön koşullardan birinin Ukrayna’nın yaz başında başlattığı karşı taarruzun başarısızlıkla sonuçlanmasını gösteren uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Türkiye’ye bir müzakere platformu olarak dikkat çeken Makarov, “Türkiye, Ukrayna görüşmelerinin başlatılması bağlamında belli rol oynayabilir. Müzakere platformu olarak Türkiye, etkin görüşmelerin yapılması potansiyeli olan uygun bir bölge. Öte yandan Ukrayna krizini çözmeye yönelik görüşmelerde kilit arabulucu olma potansiyeli kısıtlı” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231107/rus-uzman-abd-turkiyenin-yuksek-sesle-verdigi-sinyalleri-duyacak-mi-1077163740.html
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
arabuluculuk, arabulucu, türkiye, rusya, ukrayna krizi
arabuluculuk, arabulucu, türkiye, rusya, ukrayna krizi
Rus uzman Markov: Türkiye, Ukrayna görüşmelerinin başlatılması bağlamında belli rol oynayabilir
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Ukrayna’da ateşkesin sağlanması yönünde Rusya’yla görüşmeleri başlatmak için Batı’da siyasi ön koşulların oluştuğuna dikkat çeken Rus uzman Markov, Batı’nın daha önce Minsk görüşmeleri sırasında yaptığı gibi yeni görüşme sürecini de Ukrayna ordusunu güçlendirmek için kullanılacağını belirtti.
Batı’da, Ukrayna’nın savaşı durdurmak istiyorsa tavizlerde bulunması gerektiği yönündeki sesler yükselirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Ukrayna krizi için çözüm görüşmelerinin başlama ihtimali var mı? Türkiye’nin bu görüşmelerde arabuluculuk potansiyeli ne?
Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda Batı’da, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması için Rusya’yla görüşmeleri başlatma yönünde siyasi ön koşullar oluştu artık. Lakin söz konusu olan uzun vadeli barış değil. Altını çiziyorum, söz konusu olan sadece ateşkes” ifadesini kullandı.
Ateşkes için siyasi ön koşullardan birinin Ukrayna’nın yaz başında başlattığı karşı taarruzun başarısızlıkla sonuçlanmasını gösteren uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“İkincisi, ABD’de yaklaşan seçim kampanyası. Anketler, Amerikalıların yaklaşık yüzde 83’ünün Ukrayna’daki savaşın Rusya ve ABD arasında nükleer savaşa dönüşebileceğine ve Amerikan halkının nükleer felakette yok edilebileceğine inandığını gösteriyor. Ukrayna’daki savaş mevcut yoğunluğuyla devam etmesi durumunda Biden’ın başkanlık seçimini kaybetmesi kuvvetle muhtemel. Biden, seçim kampanyası doruk noktaya ulaşınca mutlaka savaşa ara verilmesine ihtiyaç duyacak. Lakin ABD idaresi için bu acil ihtiyaç 2024 yaz aylarında veya hatta sonbaharın başında başlayacak, çünkü seçimler Kasım başında olacak. Üçüncüsü, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna’nın karşı taarruzu başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Rus ordusunun büyük taarruzunun başlayacağından korkuyor. Bu yüzden Batı, Rusya’ya bir nevi Minsk-3 teklif etme yollarını arıyor. Ama daha önce Minsk-1 ve Minsk-2 formatındaki görüşmelerin gösterdiği gibi bu tür görüşmeler, Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi amaçlayan geçici ateşkesi amaçlıyor.”
Türkiye’ye bir müzakere platformu olarak dikkat çeken Makarov, “Türkiye, Ukrayna görüşmelerinin başlatılması bağlamında belli rol oynayabilir. Müzakere platformu olarak Türkiye, etkin görüşmelerin yapılması potansiyeli olan uygun bir bölge. Öte yandan Ukrayna krizini çözmeye yönelik görüşmelerde kilit arabulucu olma potansiyeli kısıtlı” yorumunda bulundu.