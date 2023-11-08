https://sputniknews.com.tr/20231108/rus-uzman-markov-turkiye-ukrayna-gorusmelerinin-baslatilmasi-baglaminda-belli-rol-oynayabilir-1077213359.html

Rus uzman Markov: Türkiye, Ukrayna görüşmelerinin başlatılması bağlamında belli rol oynayabilir

Rus uzman Markov: Türkiye, Ukrayna görüşmelerinin başlatılması bağlamında belli rol oynayabilir

Ukrayna’da ateşkesin sağlanması yönünde Rusya’yla görüşmeleri başlatmak için Batı’da siyasi ön koşulların oluştuğuna dikkat çeken Rus uzman Markov, Batı’nın... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T21:11+0300

2023-11-08T21:11+0300

2023-11-08T21:11+0300

görüş

arabuluculuk

arabulucu

türkiye

rusya

ukrayna krizi

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Batı’da, Ukrayna’nın savaşı durdurmak istiyorsa tavizlerde bulunması gerektiği yönündeki sesler yükselirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Ukrayna krizi için çözüm görüşmelerinin başlama ihtimali var mı? Türkiye’nin bu görüşmelerde arabuluculuk potansiyeli ne?Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda Batı’da, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması için Rusya’yla görüşmeleri başlatma yönünde siyasi ön koşullar oluştu artık. Lakin söz konusu olan uzun vadeli barış değil. Altını çiziyorum, söz konusu olan sadece ateşkes” ifadesini kullandı.Ateşkes için siyasi ön koşullardan birinin Ukrayna’nın yaz başında başlattığı karşı taarruzun başarısızlıkla sonuçlanmasını gösteren uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Türkiye’ye bir müzakere platformu olarak dikkat çeken Makarov, “Türkiye, Ukrayna görüşmelerinin başlatılması bağlamında belli rol oynayabilir. Müzakere platformu olarak Türkiye, etkin görüşmelerin yapılması potansiyeli olan uygun bir bölge. Öte yandan Ukrayna krizini çözmeye yönelik görüşmelerde kilit arabulucu olma potansiyeli kısıtlı” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231107/rus-uzman-abd-turkiyenin-yuksek-sesle-verdigi-sinyalleri-duyacak-mi-1077163740.html

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arabuluculuk, arabulucu, türkiye, rusya, ukrayna krizi