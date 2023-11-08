https://sputniknews.com.tr/20231108/ogretmen-ogrencisine-kitapla-vurdu-1077202982.html

Öğretmen, öğrencisine kitapla vurdu

Öğretmen, öğrencisine kitapla vurdu

Beylikdüzü’nde bir lise öğrencisi sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci dayak esnasında 'hocam' diye... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T17:11+0300

2023-11-08T17:11+0300

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türkiye

istanbul

öğretmen

öğrenci

darp

dayak

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İddiaya göre, 9. sınıfta okuyan Yusuf E. gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı.Daha sonra öğretmeniyle tartışan öğrenci, yerine geçerek oturdu. Sinirlenen edebiyat öğretmeni Mehmet E.B., Yusuf E.’nin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı. Öğrenci, “hocam” diyerek durmasını istediği esnada ise öğretmen “daha çok vuracağım” diyerek kitapla vurmaya devam etti. Sınıfın içinde arkadaşlarının yanında darp edilen öğrenci ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Öğrenci yakınları da öğretmeni darp ettiSosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E.’nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.’yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230826/amasyada-kuran-kursunda-20-ogrenciye-pide-dayagi-valilik-sorusturma-baslatti-1074951111.html

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istanbul, öğretmen, öğrenci, darp, dayak