https://sputniknews.com.tr/20231108/ogretmen-ogrencisine-kitapla-vurdu-1077202982.html
Öğretmen, öğrencisine kitapla vurdu
Öğretmen, öğrencisine kitapla vurdu
Beylikdüzü’nde bir lise öğrencisi sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci dayak esnasında 'hocam' diye... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T17:11+0300
2023-11-08T17:11+0300
2023-11-08T17:11+0300
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istanbul
öğretmen
öğrenci
darp
dayak
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İddiaya göre, 9. sınıfta okuyan Yusuf E. gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı.Daha sonra öğretmeniyle tartışan öğrenci, yerine geçerek oturdu. Sinirlenen edebiyat öğretmeni Mehmet E.B., Yusuf E.’nin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı. Öğrenci, “hocam” diyerek durmasını istediği esnada ise öğretmen “daha çok vuracağım” diyerek kitapla vurmaya devam etti. Sınıfın içinde arkadaşlarının yanında darp edilen öğrenci ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Öğrenci yakınları da öğretmeni darp ettiSosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E.’nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.’yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230826/amasyada-kuran-kursunda-20-ogrenciye-pide-dayagi-valilik-sorusturma-baslatti-1074951111.html
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istanbul, öğretmen, öğrenci, darp, dayak
istanbul, öğretmen, öğrenci, darp, dayak
Öğretmen, öğrencisine kitapla vurdu
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Beylikdüzü’nde bir lise öğrencisi sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci dayak esnasında 'hocam' diye bağırırken, öğretmeni ise 'hocam dedikçe vuracağım' dedi.
İddiaya göre, 9. sınıfta okuyan Yusuf E. gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı.
Daha sonra öğretmeniyle tartışan öğrenci, yerine geçerek oturdu. Sinirlenen edebiyat öğretmeni Mehmet E.B., Yusuf E.’nin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı. Öğrenci, “hocam” diyerek durmasını istediği esnada ise öğretmen “daha çok vuracağım” diyerek kitapla vurmaya devam etti. Sınıfın içinde arkadaşlarının yanında darp edilen öğrenci ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öğrenci yakınları da öğretmeni darp etti
Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E.’nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.’yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.
Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.