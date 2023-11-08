https://sputniknews.com.tr/20231108/mete-kalkavanin-9-mac-ceza-aldigi-iddiasi--hakemligi-birakma-karari-mi-aliyor-1077193324.html

Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı iddiası: Hakemliği bırakma kararı mı alıyor?

Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı iddiası: Hakemliği bırakma kararı mı alıyor?

Hakem Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki VAR performansı nedeniyle 9 maç ceza aldığı ve hakemliği bırakma kararı aldığı öne sürüldü. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T13:44+0300

2023-11-08T13:44+0300

2023-11-08T13:47+0300

spor

mete kalkavan

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trabzonspor

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istifa

hakem

tff merkez hakem kurulu

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Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin iddialarına göre; Mete Kalkavan'ın, bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı. Bu cezadan haberdar olan Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı.Maç sonrası Ertuğrul Doğan ne demişti?Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum. Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya. Hiç mi utanma duygunuz yok. Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor. Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi?" demişti.Mete Kalkavan kimdir?İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı.Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/trabzonspordan-hakem-performanslarina-iliskin-aciklama-1077043486.html

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