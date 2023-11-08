Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı iddiası: Hakemliği bırakma kararı mı alıyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel, Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabilir'
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
89 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
13:34
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu vakıf kuracak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Blinken’ın Ankara’da Gazze’den sivillerin tahliyesine dair sözlerinin kasıtlı olduğunu düşünüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MELANKOLİNİN BABASI
En ünlü şarkısındaki krematoryum detayı neydi?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
18:16
3 dk
SESLİ HABER
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir
18:35
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı Rusya ile barış planını tartışıyor
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
19:22
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Sırp lider Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör: Avrupa'da duvarlar köprülerden daha fazla talep görüyor
19:50
1 dk
SESLİ HABER
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan itiraf: Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Çin lideri: Taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: ABD ordusu Ortadoğu’da kayıplar veriyor
20:24
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
20:40
1 dk
SESLİ HABER
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni kentsel dönüşüm yasası ne getiriyor?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
11:13
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Geleneksel gıdaların ekonomiye katkısı
12:00
89 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
13:39
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyi engellemek için tencere yemekleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231108/mete-kalkavanin-9-mac-ceza-aldigi-iddiasi--hakemligi-birakma-karari-mi-aliyor-1077193324.html
Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı iddiası: Hakemliği bırakma kararı mı alıyor?
Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı iddiası: Hakemliği bırakma kararı mı alıyor?
Hakem Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki VAR performansı nedeniyle 9 maç ceza aldığı ve hakemliği bırakma kararı aldığı öne sürüldü. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T13:44+0300
2023-11-08T13:47+0300
spor
mete kalkavan
fenerbahçe
trabzonspor
maç
var
istifa
hakem
tff merkez hakem kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054565144_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_29dae3962146fd183e3901cb658da1fd.jpg
Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin iddialarına göre; Mete Kalkavan'ın, bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı. Bu cezadan haberdar olan Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı.Maç sonrası Ertuğrul Doğan ne demişti?Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum. Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya. Hiç mi utanma duygunuz yok. Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor. Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi?" demişti.Mete Kalkavan kimdir?İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı.Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/trabzonspordan-hakem-performanslarina-iliskin-aciklama-1077043486.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054565144_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_9b3f389a10f8a4a9a3eb93f32219b7b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mete kalkavan kimdir,mete kalkavan kim, mete kalkavan istifa, mete kalkavan istifa mı etti, mete kalkavan hakem, mete kalkavan hakemliği bırakıyor mu, mete kalkavan ceza, mete kalkavan ceza mı aldı, fenerbahçe trabzonspor maçı, var, derbi, tff, mhk
mete kalkavan kimdir,mete kalkavan kim, mete kalkavan istifa, mete kalkavan istifa mı etti, mete kalkavan hakem, mete kalkavan hakemliği bırakıyor mu, mete kalkavan ceza, mete kalkavan ceza mı aldı, fenerbahçe trabzonspor maçı, var, derbi, tff, mhk

Mete Kalkavan'ın 9 maç ceza aldığı iddiası: Hakemliği bırakma kararı mı alıyor?

13:44 08.11.2023 (güncellendi: 13:47 08.11.2023)
© AAMete Kalkavan
Mete Kalkavan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© AA
Abone olTelegram
Hakem Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki VAR performansı nedeniyle 9 maç ceza aldığı ve hakemliği bırakma kararı aldığı öne sürüldü.
Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin iddialarına göre; Mete Kalkavan'ın, bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı. Bu cezadan haberdar olan Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı.

Maç sonrası Ertuğrul Doğan ne demişti?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta görev alan Mete Kalkavan'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum. Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya. Hiç mi utanma duygunuz yok. Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor. Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi?" demişti.

Mete Kalkavan kimdir?

İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı.
Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı.
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
SPOR
Trabzonspor'dan hakem performanslarına ilişkin açıklama
3 Kasım, 18:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала