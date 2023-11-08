https://sputniknews.com.tr/20231108/masada-duran-cep-telefonu-patladi-icinden-yogun-duman-cikti-1077190892.html
Masada duran cep telefonu patladı, içinden yoğun duman çıktı
Masada duran cep telefonu patladı, içinden yoğun duman çıktı
Artvin'in Hopa ilçesindeki bir kafede cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T12:22+0300
2023-11-08T12:22+0300
2023-11-08T12:22+0300
türkiye
cep telefonu
batarya
patlama
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İlçeye bağlı Kuledibi Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki kafede oturan üniversite öğrencilerinden birine ait masanın üzerindeki cep telefonunun bataryası patladı.Garsonun sipariş aldığı esnada meydana gelen olay sırasında kısa süreli panik yaşandı.İşletme sahibi Özgen Akbıyık, duman çıkan telefonu masadan alarak kafeden dışarıya attı.Olay anı, kafenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20211001/teknik-serviste-cep-telefonu-patladi-suyla-temas-etmisti-1049437417.html
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cep telefonu, batarya, patlama
cep telefonu, batarya, patlama
Masada duran cep telefonu patladı, içinden yoğun duman çıktı
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Artvin'in Hopa ilçesindeki bir kafede cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Kuledibi Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki kafede oturan üniversite öğrencilerinden birine ait masanın üzerindeki cep telefonunun bataryası patladı.
Garsonun sipariş aldığı esnada meydana gelen olay sırasında kısa süreli panik yaşandı.
İşletme sahibi Özgen Akbıyık, duman çıkan telefonu masadan alarak kafeden dışarıya attı.
Olay anı, kafenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.