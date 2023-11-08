Kurmaylarından, 'Kılıçdaroğlu abartılı sevinçlere üzüldü' açıklaması

"Kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucunun ardından partideki önemli görevleri nedeniyle yakın çalıştığı bazı partililerin “abartılı” sevinçlerine üzüldüğü bilgisini de verdiler. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla sohbetinde kurultay sonucuna ilişkin, “Siyasette böyle şeyler oluyor. Kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok” diyerek, “Partimizi büyüteceğiz. Yerel seçimlerde kazanmak için tekrar çalışacağız. Genel Başkanımız ne görev verirse istediği her görevi yapacağız” değerlendirmesinde bulundu."