https://sputniknews.com.tr/20231108/kurmaylari-kilicdaroglunun-abartili-sevinclere-uzuldugunu-acikladi-1077182462.html
Kurmaylarından, 'Kılıçdaroğlu abartılı sevinçlere üzüldü' açıklaması
Kurmaylarından, 'Kılıçdaroğlu abartılı sevinçlere üzüldü' açıklaması
Genel Başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu, kurultayın ardından Genel Merkez’de bir araya geldiği kurmaylarına “Siyasette böyle şeyler oluyor... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T10:02+0300
2023-11-08T10:02+0300
2023-11-08T10:02+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
özgür özel
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Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından yaşadıklarını yazdı.Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışını Özgür Özel’e kaybettiği kurultayın ardından CHP Genel Merkezi’nde yakın kurmaylarıyla bir araya geldi. Sohbet edip, kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, bugünkü yazısında yakın kurmaylarının, Kılıçdaroğlu’nun sonucu “her zamanki olgunluğuyla” karşıladığını belirttiğini söyledi.Yılmaz ayrıca şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231108/kilicdaroglu-acikladi-neden-adayliktan-cekilip-ozgur-ozelin-elini-havaya-kaldirmadi-1077173166.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel
kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel
Kurmaylarından, 'Kılıçdaroğlu abartılı sevinçlere üzüldü' açıklaması
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Genel Başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu, kurultayın ardından Genel Merkez’de bir araya geldiği kurmaylarına “Siyasette böyle şeyler oluyor. Kızgınlığımız, küskünlüğümüz yok” dedi. Kurmayları, Kılıçdaroğlu’nu kurultaydaki ‘abartılı sevincin’ üzdüğünü söyledi.
Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından yaşadıklarını yazdı.
Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışını Özgür Özel’e kaybettiği kurultayın ardından CHP Genel Merkezi’nde yakın kurmaylarıyla bir araya geldi. Sohbet edip, kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yılmaz, bugünkü yazısında
yakın kurmaylarının, Kılıçdaroğlu’nun sonucu “her zamanki olgunluğuyla” karşıladığını belirttiğini söyledi.
Yılmaz ayrıca şunları ifade etti:
"Kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucunun ardından partideki önemli görevleri nedeniyle yakın çalıştığı bazı partililerin “abartılı” sevinçlerine üzüldüğü bilgisini de verdiler. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla sohbetinde kurultay sonucuna ilişkin, “Siyasette böyle şeyler oluyor. Kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok” diyerek, “Partimizi büyüteceğiz. Yerel seçimlerde kazanmak için tekrar çalışacağız. Genel Başkanımız ne görev verirse istediği her görevi yapacağız” değerlendirmesinde bulundu."