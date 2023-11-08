https://sputniknews.com.tr/20231108/hamas-ruslarin-gazzeden-tahliye-listelerine-neden-dahil-edilmedigini-acikladi-1077196594.html

Hamas, Rusların Gazze'den tahliye listelerine neden dahil edilmediğini açıkladı

Hamas, Rusların Gazze'den tahliye listelerine neden dahil edilmediğini açıkladı

Hamas'ın Siyaset ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Basem Naim, hareketin Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen yabancı uyruklulara engel olmadığını vurgularken... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T14:47+0300

2023-11-08T14:47+0300

2023-11-08T14:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

mısır

refah sınır kapısı

hamas

abd

rus

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Hamas’ın hiçbir şekilde Gazze Şeridi’nden Mısır’a geçmek isteyen yabancı vatandaşları engellemediğine dikkat çeken Naim, ancak İsrail ve ABD'nin Mısır'a tahliye edilecek yabancıların bulunduğu listenin İsrail ve ABD tarafından hazırlandığını duyurdu.Bir gün önce Sputnik’e konuşan diplomatik bir kaynak, Gazze’de tahliye olmak isteyen Rus vatandaşlarıyla birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının olduğunu bildirmiş, ancak hazır olmalarına rağmen İsrail'in rızasının olmadığını söylemişti.Bugün tahliye edilecek vatandaşlar listesine Rus vatandaşlarının yine dahil edilmediği öğrenildi.Basem Naim, İsrailliler ve Amerikalılar olmak üzere başka vatandaşlığa sahip olanlar arasında Gazze Şeridi'ni terk etmek için listeler oluşturulduğunu belirtirken, “Sonra bu listeler Mısırlılara gönderiliyor, ardından resmi internet sitesinde yayınlanmak üzere İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor” diye açıkladı.Hamas’ın bu süreçte hiçbir rolü olmadığına vurgu yapan Naim, demecinde, “Gazze Şeridi'nden Mısır'a gitmek üzere izin verilenlerin listesini oluşturma yetkimiz yok. Ancak tahliye olmak isteyenlerin Gazze'den çıkmasını elbette engellemiyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231108/arap-ulkeleri-harekete-gecti-gazze-icin-olaganustu-zirve-toplanacak-1077172541.html

israil

gazze

gazze şeridi

mısır

refah sınır kapısı

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, refah sınır kapısı, hamas, abd, rus