https://sputniknews.com.tr/20231108/hamas-ruslarin-gazzeden-tahliye-listelerine-neden-dahil-edilmedigini-acikladi-1077196594.html
Hamas, Rusların Gazze'den tahliye listelerine neden dahil edilmediğini açıkladı
Hamas, Rusların Gazze'den tahliye listelerine neden dahil edilmediğini açıkladı
Hamas'ın Siyaset ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Basem Naim, hareketin Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen yabancı uyruklulara engel olmadığını vurgularken... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T14:47+0300
2023-11-08T14:47+0300
2023-11-08T14:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
mısır
refah sınır kapısı
hamas
abd
rus
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Hamas’ın hiçbir şekilde Gazze Şeridi’nden Mısır’a geçmek isteyen yabancı vatandaşları engellemediğine dikkat çeken Naim, ancak İsrail ve ABD'nin Mısır'a tahliye edilecek yabancıların bulunduğu listenin İsrail ve ABD tarafından hazırlandığını duyurdu.Bir gün önce Sputnik’e konuşan diplomatik bir kaynak, Gazze’de tahliye olmak isteyen Rus vatandaşlarıyla birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının olduğunu bildirmiş, ancak hazır olmalarına rağmen İsrail'in rızasının olmadığını söylemişti.Bugün tahliye edilecek vatandaşlar listesine Rus vatandaşlarının yine dahil edilmediği öğrenildi.Basem Naim, İsrailliler ve Amerikalılar olmak üzere başka vatandaşlığa sahip olanlar arasında Gazze Şeridi'ni terk etmek için listeler oluşturulduğunu belirtirken, “Sonra bu listeler Mısırlılara gönderiliyor, ardından resmi internet sitesinde yayınlanmak üzere İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor” diye açıkladı.Hamas’ın bu süreçte hiçbir rolü olmadığına vurgu yapan Naim, demecinde, “Gazze Şeridi'nden Mısır'a gitmek üzere izin verilenlerin listesini oluşturma yetkimiz yok. Ancak tahliye olmak isteyenlerin Gazze'den çıkmasını elbette engellemiyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/arap-ulkeleri-harekete-gecti-gazze-icin-olaganustu-zirve-toplanacak-1077172541.html
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gazze
gazze şeridi
mısır
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, refah sınır kapısı, hamas, abd, rus
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, refah sınır kapısı, hamas, abd, rus
Hamas, Rusların Gazze'den tahliye listelerine neden dahil edilmediğini açıkladı
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Hamas'ın Siyaset ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Basem Naim, hareketin Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen yabancı uyruklulara engel olmadığını vurgularken, Sputnik’e verdiği demecinde, tahliye listesinde neden Rus vatandaşlarının olmadığını da açıkladı.
Hamas’ın hiçbir şekilde Gazze Şeridi’nden Mısır’a geçmek isteyen yabancı vatandaşları engellemediğine dikkat çeken Naim, ancak İsrail ve ABD'nin Mısır'a tahliye edilecek yabancıların bulunduğu listenin İsrail ve ABD tarafından hazırlandığını duyurdu.
Bir gün önce Sputnik’e konuşan diplomatik bir kaynak, Gazze’de tahliye olmak isteyen Rus vatandaşlarıyla birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının olduğunu bildirmiş, ancak hazır olmalarına rağmen İsrail'in rızasının olmadığını söylemişti.
Bugün tahliye edilecek vatandaşlar listesine Rus vatandaşlarının yine dahil edilmediği
öğrenildi.
Basem Naim, İsrailliler ve Amerikalılar olmak üzere başka vatandaşlığa sahip olanlar arasında Gazze Şeridi'ni terk etmek için listeler oluşturulduğunu belirtirken, “Sonra bu listeler Mısırlılara gönderiliyor, ardından resmi internet sitesinde yayınlanmak üzere İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor” diye açıkladı.
Hamas’ın bu süreçte hiçbir rolü olmadığına vurgu yapan Naim, demecinde, “Gazze Şeridi'nden Mısır'a gitmek üzere izin verilenlerin listesini oluşturma yetkimiz yok. Ancak tahliye olmak isteyenlerin Gazze'den çıkmasını elbette engellemiyoruz” ifadelerini kullandı.