https://sputniknews.com.tr/20231108/fransada-hukumet-tahtakurulariyla-mucadeleye-5-milyon-euro-ayiracak-1077215249.html

Fransa'da hükümet tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak

Fransa'da hükümet tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak

Fransa hükümeti, tahtakurularıyla mücadele için 5 milyon euro tutarında özel bir fon oluşturacak. İlgili kalem, Başbakan Elisabeth Borne’un geçen gece... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T22:47+0300

2023-11-08T22:47+0300

2023-11-08T22:47+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Rönesans partisinin teklif ettiği ve nihai taslakta yer alan düzeltmede, tahtakurularıyla mücadele için 5 milyon euro tutarında özel bir fon oluşturulması öngörülüyor. Bu fon, ilaçlama hizmetlerinin tamamını karşılayacak güçte olmayan az gelirli hanelere destek olarak sağlanacak.Fransa Sağlık Güvenlik Ajansı (Anses), 2022’de Fransa’daki evlerin yüzde 10’undan fazlası tahtakurusu istilasına uğradığını açıkladı. Ajans bu yıl az gelirli hanelere maddi destek sağlama ve kimyasallara alternatif olan haşereyle mücadele maddeleri için fon ayrılması önerisinde bulundu.Anses’in verdiği bilgiye göre, 2017-2022 döneminde Fransızların tahtakurularıyla mücadele yaptığı harcamalar 1 milyar 400 milyon euro, yani her yıl yaklaşık 230 milyon euro olarak gerçekleşti.İlgili maddeyi içeren tasarı, Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis’te ele alındı. Uzun süren tartışmaların ardından Başbakan Elisabeth Borne, anayasanın 49.3 maddesi uyarınca tasarıyı parlamentoda oylama yapılmadan tamamen hükümetin sorumluluğu altında yürürlüğe koyma hakkını kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230930/pariste-tahtakurusu-alarmi-kimse-guvende-degil-1075907616.html

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