https://sputniknews.com.tr/20231108/fransada-hukumet-tahtakurulariyla-mucadeleye-5-milyon-euro-ayiracak-1077215249.html
Fransa'da hükümet tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
Fransa'da hükümet tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
Fransa hükümeti, tahtakurularıyla mücadele için 5 milyon euro tutarında özel bir fon oluşturacak. İlgili kalem, Başbakan Elisabeth Borne’un geçen gece... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T22:47+0300
2023-11-08T22:47+0300
2023-11-08T22:47+0300
dünya
fransa
tahtakurusu
bütçe
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075995616_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_cc10497418cbbbe5867c04d4f6597ead.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Rönesans partisinin teklif ettiği ve nihai taslakta yer alan düzeltmede, tahtakurularıyla mücadele için 5 milyon euro tutarında özel bir fon oluşturulması öngörülüyor. Bu fon, ilaçlama hizmetlerinin tamamını karşılayacak güçte olmayan az gelirli hanelere destek olarak sağlanacak.Fransa Sağlık Güvenlik Ajansı (Anses), 2022’de Fransa’daki evlerin yüzde 10’undan fazlası tahtakurusu istilasına uğradığını açıkladı. Ajans bu yıl az gelirli hanelere maddi destek sağlama ve kimyasallara alternatif olan haşereyle mücadele maddeleri için fon ayrılması önerisinde bulundu.Anses’in verdiği bilgiye göre, 2017-2022 döneminde Fransızların tahtakurularıyla mücadele yaptığı harcamalar 1 milyar 400 milyon euro, yani her yıl yaklaşık 230 milyon euro olarak gerçekleşti.İlgili maddeyi içeren tasarı, Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis’te ele alındı. Uzun süren tartışmaların ardından Başbakan Elisabeth Borne, anayasanın 49.3 maddesi uyarınca tasarıyı parlamentoda oylama yapılmadan tamamen hükümetin sorumluluğu altında yürürlüğe koyma hakkını kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230930/pariste-tahtakurusu-alarmi-kimse-guvende-degil-1075907616.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075995616_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_fd27995113fa8b019a8e1032686e364b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, tahtakurusu, bütçe, avrupa
fransa, tahtakurusu, bütçe, avrupa
Fransa'da hükümet tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
Abone ol
Fransa hükümeti, tahtakurularıyla mücadele için 5 milyon euro tutarında özel bir fon oluşturacak. İlgili kalem, Başbakan Elisabeth Borne’un geçen gece parlamentoyu teğet geçerek onayladığı 2024 bütçe taslağında yer alıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Rönesans partisinin teklif ettiği ve nihai taslakta yer alan düzeltmede, tahtakurularıyla mücadele için 5 milyon euro tutarında özel bir fon oluşturulması öngörülüyor. Bu fon, ilaçlama hizmetlerinin tamamını karşılayacak güçte olmayan az gelirli hanelere destek olarak sağlanacak.
Fransa Sağlık Güvenlik Ajansı (Anses), 2022’de Fransa’daki evlerin yüzde 10’undan fazlası tahtakurusu istilasına uğradığını açıkladı. Ajans bu yıl az gelirli hanelere maddi destek sağlama ve kimyasallara alternatif olan haşereyle mücadele maddeleri için fon ayrılması önerisinde bulundu.
Anses’in verdiği bilgiye göre, 2017-2022 döneminde Fransızların tahtakurularıyla mücadele yaptığı harcamalar 1 milyar 400 milyon euro, yani her yıl yaklaşık 230 milyon euro olarak gerçekleşti.
İlgili maddeyi içeren tasarı, Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis’te ele alındı. Uzun süren tartışmaların ardından Başbakan Elisabeth Borne, anayasanın 49.3 maddesi uyarınca tasarıyı parlamentoda oylama yapılmadan tamamen hükümetin sorumluluğu altında yürürlüğe koyma hakkını kullandı.