https://sputniknews.com.tr/20231108/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077180879.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,5240 liradan, euro 30,4950 liradan güne başladı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T09:23+0300
2023-11-08T09:23+0300
2023-11-08T09:23+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 28,5220 liradan alınan dolar, 28,5240 liradan satılıyor. 30,4930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,4950 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, euronun satış fiyatı ise 30,4060 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 804 lira, çeyrek altın 2 bin 920 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 653 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1968 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.844 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.78 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.78 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 35.238 dolar seviyesinde.
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dolar kaç tl,dolar ne kadar,dolar yükseldi mi
dolar kaç tl,dolar ne kadar,dolar yükseldi mi
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,5240 liradan, euro 30,4950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,5220 liradan alınan dolar, 28,5240 liradan satılıyor. 30,4930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,4950 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, euronun satış fiyatı ise 30,4060 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 804 lira, çeyrek altın 2 bin 920 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 653 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1968 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.844 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 81.78 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.78 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 35.238 dolar seviyesinde.