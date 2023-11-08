https://sputniknews.com.tr/20231108/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1077171066.html
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T01:55+0300
2023-11-08T01:55+0300
2023-11-08T01:55+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan
özbekistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076903338_0:234:2491:1635_1920x0_80_0_0_3cf42d5b7f5d14995893c90a166e8bb7.jpg
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Tezkereye göre, 8-9 Kasım'da Özbekistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
https://sputniknews.com.tr/20231102/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1076983387.html
türkiye
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076903338_0:1:2491:1869_1920x0_80_0_0_848001d9b9c60a44b92f2eddbe8dc756.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, özbekistan
cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, özbekistan
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Abone ol
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tezkereye göre, 8-9 Kasım'da Özbekistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.