https://sputniknews.com.tr/20231108/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1077171066.html

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T01:55+0300

2023-11-08T01:55+0300

2023-11-08T01:55+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı

recep tayyip erdoğan

özbekistan

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Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Tezkereye göre, 8-9 Kasım'da Özbekistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

https://sputniknews.com.tr/20231102/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1076983387.html

türkiye

özbekistan

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cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, özbekistan