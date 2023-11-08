https://sputniknews.com.tr/20231108/chp-genel-baskani-ozel-kilicdaroglunu-evinde-ziyaret-etti-1077195378.html

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T14:06+0300

2023-11-08T14:06+0300

2023-11-08T14:06+0300

politika

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

chp

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Genel Başkan Özel, eşi Didem Özel ile Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşılayarak, kameralara görüntü verdi.Çıkışta da Kılıçdaroğlu tarafından uğurlanan Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da ilerleyen süreçte Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi, önümüzü açacak." dedi.Kılıçdaroğlu çifti tarafından son derece sıcak karşılandıklarını vurgulayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür etti.CHP'de devir teslim töreni, bugün saat 17.00'de parti genel merkezinde yapılacak.

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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp