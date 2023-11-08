https://sputniknews.com.tr/20231108/aymden-dezenformasyon-yasasi-karari-1077200533.html
AYM'den dezenformasyon yasası kararı
AYM'den dezenformasyon yasası kararı
Anayasa Mahkemesi, Dezenformasyon Yasası'nın iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T16:12+0300
2023-11-08T16:12+0300
2023-11-08T16:59+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
dezenformasyon
dezenformasyon yasası
sosyal medya
gazeteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104197/96/1041979680_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9268cd5a2544d29d41f6b852ba43860d.jpg
AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen ''7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.TCK 217/A Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu'nun içeriği nedir?TCK'ya eklenen 217/A maddesi şunları içeriyordu:Dezenformasyon yasası nereye şikayet edilir?Dezenformasyon yasasına ilişkin şikayetler http://ihbarweb.org.tr adresine yapılıyor. Aynı şekilde şüpheli içerik, paylaşıldığı platformun yönetimine de şikayet edilebilir.Dezenformasyon yasası ne zaman yürürlüğe girdi?'Dezenformasyon yasası' Ekim 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Dezenformasyon Yasası 29. maddesinin kapsamı nedir?Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29. maddesine göre; 'Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu' tanımlanıyor. Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/dezenformasyon-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1062428162.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104197/96/1041979680_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_93fdcc4e812e6f1334461602ec7a8aec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tck 217/a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu nedir,dezenformasyon yasaı,tck 271/a,dezenformasyon yasası nedir, dezenformasyon yasası hangi kararlar var,dezenformasyon yasası içeriği nedir?,dezenformasyon yasası 29.madde kapsamı
tck 217/a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu nedir,dezenformasyon yasaı,tck 271/a,dezenformasyon yasası nedir, dezenformasyon yasası hangi kararlar var,dezenformasyon yasası içeriği nedir?,dezenformasyon yasası 29.madde kapsamı
AYM'den dezenformasyon yasası kararı
16:12 08.11.2023 (güncellendi: 16:59 08.11.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi, Dezenformasyon Yasası'nın iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.
AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen ''7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.
AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.
TCK 217/A Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu'nun içeriği nedir?
TCK'ya eklenen 217/A maddesi şunları içeriyordu:
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."
Dezenformasyon yasası nereye şikayet edilir?
Dezenformasyon yasasına ilişkin şikayetler http://ihbarweb.org.tr adresine yapılıyor. Aynı şekilde şüpheli içerik, paylaşıldığı platformun yönetimine de şikayet edilebilir.
Dezenformasyon yasası ne zaman yürürlüğe girdi?
'Dezenformasyon yasası' Ekim 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Dezenformasyon Yasası 29. maddesinin kapsamı nedir?
Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29. maddesine göre; 'Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu' tanımlanıyor.
Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.