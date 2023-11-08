https://sputniknews.com.tr/20231108/aymden-dezenformasyon-yasasi-karari-1077200533.html

AYM'den dezenformasyon yasası kararı

AYM'den dezenformasyon yasası kararı

Anayasa Mahkemesi, Dezenformasyon Yasası'nın iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T16:12+0300

2023-11-08T16:12+0300

2023-11-08T16:59+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

dezenformasyon

dezenformasyon yasası

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AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen ''7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.TCK 217/A Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu'nun içeriği nedir?TCK'ya eklenen 217/A maddesi şunları içeriyordu:Dezenformasyon yasası nereye şikayet edilir?Dezenformasyon yasasına ilişkin şikayetler http://ihbarweb.org.tr adresine yapılıyor. Aynı şekilde şüpheli içerik, paylaşıldığı platformun yönetimine de şikayet edilebilir.Dezenformasyon yasası ne zaman yürürlüğe girdi?'Dezenformasyon yasası' Ekim 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Dezenformasyon Yasası 29. maddesinin kapsamı nedir?Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29. maddesine göre; 'Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu' tanımlanıyor. Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221018/dezenformasyon-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1062428162.html

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