Akşener: Kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim
11:11 08.11.2023 (güncellendi: 11:15 08.11.2023)
© AA / Mehmet KamanMeral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu
© AA / Mehmet Kaman
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İYİ Parti lideri Akşener, "İsterse en yakınım olsun, bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim." dedi.
İYİ Parti, TBMM'de grup toplantısı düzenliyor.
Akşener, gruptaki konuşmasında şunları söyledi:
En yakınım en güvendiğim olsun, kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim. İsterse en yakınım olsun, bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim.
Garibanları istismar edenleri silmezsem adiyim.
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