https://sputniknews.com.tr/20231108/abdulkadir-selvi-turkiye-yuz-binlerce-filistinli-multeciyi-alacak-mi-1077181050.html
Abdulkadir Selvi: Türkiye yüz binlerce Filistinli mülteciyi alacak mı?
Abdulkadir Selvi: Türkiye yüz binlerce Filistinli mülteciyi alacak mı?
Abdulkadir Selvi, “Türkiye yüz binlerce Filistinli’yi getirecek” haberlerinin tamamının yalan ve maksatlı olduğunu dile getirdi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T09:33+0300
2023-11-08T09:33+0300
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türkiye
türkiye
gazze
filistin
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, basında ve sosyal medyada çıkan “Türkiye yüz binlerce Filistinli’yi getirecek” haberlerinin kasıtlı yapıldığını vurguladı.Selvi, Türkiye'nin çözüm arayışlarının sabote edildiğini vurguladı ve bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231107/1-milyon-filistinli-turk-vatandasi-olacak-iddiasina-yalanlama-1077141706.html
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türkiye, gazze, filistin
Abdulkadir Selvi: Türkiye yüz binlerce Filistinli mülteciyi alacak mı?
09:33 08.11.2023 (güncellendi: 09:34 08.11.2023) Abone ol
Abdulkadir Selvi, “Türkiye yüz binlerce Filistinli’yi getirecek” haberlerinin tamamının yalan ve maksatlı olduğunu dile getirdi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, basında ve sosyal medyada çıkan “Türkiye yüz binlerce Filistinli’yi getirecek” haberlerinin kasıtlı yapıldığını vurguladı.
Selvi, Türkiye'nin çözüm arayışlarının sabote edildiğini vurguladı ve bugün kaleme aldığı yazısında
şunları söyledi:
Suriyeli sığınmacılar üzerinden Türkiye’yi karıştırmak isteyenler, bu kez de “Türkiye yüz binlerce Filistinli’yi getirecek” propagandası yapıyorlar. Gazze’de öldürülen 10 bini aşkın insan, katledilen 4 bin çocuk bunların umurunda değil. Bir de Türkiye bunun karşılığında 30 milyar Euro alacakmış. Türkiye, Filistinlileri getirecek iddiasının tümü yalan. Tümü maksatlı. Türkiye’nin çözüm bulma çabalarını sabote etmekten başka bir şey değil. Ayrıca Türkiye tam tersine Filistinlilerin, Filistin’de kalmasını istiyor. Gazzelilerin Gazze’den çıkarılmaması için çalışıyor. Gazze’yi boşaltıp, Filistinlileri Mısır’daki Sina Çölü’ne sürmek, Ürdün’e göndermek İsrail’in planı.