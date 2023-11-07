https://sputniknews.com.tr/20231107/zafer-partisi-dalaman-ilce-baskani-olu-bulundu-1077153923.html

Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulundu

Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü bulundu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T15:59+0300

2023-11-07T15:59+0300

2023-11-07T15:59+0300

politika

zafer partisi

ilçe başkanı

dalaman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061080751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d034575d19e530f464ff2e334871e242.jpg

Yakınları tarafından iki gündür haber alınamayan Şahin'in (59) bulunması için çalışma başlatıldı. Şahin'in cep telefonunun Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal verdiği belirlendi.Şahin'in otomobilin yanında hareketsiz halde bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230717/chp-sozcusu-oztraktan-zafer-partisi-lideri-ozdagin-bakanlik-iddialarina-yalanlama-1073635852.html

dalaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zafer partisi, ilçe başkanı, dalaman