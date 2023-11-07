https://sputniknews.com.tr/20231107/zafer-partisi-dalaman-ilce-baskani-olu-bulundu-1077153923.html
Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulundu
Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulundu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü bulundu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T15:59+0300
2023-11-07T15:59+0300
2023-11-07T15:59+0300
politika
zafer partisi
ilçe başkanı
dalaman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061080751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d034575d19e530f464ff2e334871e242.jpg
Yakınları tarafından iki gündür haber alınamayan Şahin'in (59) bulunması için çalışma başlatıldı. Şahin'in cep telefonunun Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal verdiği belirlendi.Şahin'in otomobilin yanında hareketsiz halde bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230717/chp-sozcusu-oztraktan-zafer-partisi-lideri-ozdagin-bakanlik-iddialarina-yalanlama-1073635852.html
dalaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061080751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_edaeb22177f9e49f993e266a98e255fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zafer partisi, ilçe başkanı, dalaman
zafer partisi, ilçe başkanı, dalaman
Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı ölü bulundu
Abone ol
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü bulundu.
Yakınları tarafından iki gündür haber alınamayan Şahin'in (59) bulunması için çalışma başlatıldı. Şahin'in cep telefonunun Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal verdiği belirlendi.
Şahin'in otomobilin yanında hareketsiz halde bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.