https://sputniknews.com.tr/20231107/washington-buyukelcisi-antonov-rusya-abd-iliskilerinin-iyilesmesi-onundeki-engeli-acikladi-1077140405.html
Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington'un Moskova'ya karşı güç dilini kullanma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ve ilişkilerin... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T14:26+0300
2023-11-07T14:26+0300
2023-11-07T14:26+0300
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ABD'nin bölgesel krizler de dahil çok sayıdaki uluslararası sorunu Rusya olmadan çözebileceğini düşünerek Moskova'yla tüm temaslarını sonlandırdığını belirten Rus büyükelçi Antonov, ancak bu yolu seçen 'ABD liderliğinin' Ukrayna ve Ortadoğu'da trajik sonuçlara yol açtığının altını çizdi.'Güç dili kullanma girişimleri en başından beri başarısızlığa mahkumdu'"Rusya'ya karşı güç dilini kullanma girişimleri en başından beri başarısızlığa mahkumdu" vurgusu yapan Antonov, bu yaklaşım sona ermedikçe Rusya-ABD ilişkilerinde en ufak istikrardan dahi söz edilemeyeceği uyarısında bulundu.Rusya ve ABD arasında etkileşimin ancak saygıya dayalı diyalog ve tamamen eşit zeminde çıkar dengesinin bulunması temelinde mümkün olduğu mesajını gönderen Antonov, tüm hasmane eylemlere sert ve gereken yanıtın verileceğini de vurguladı.Yakın zamanda mevcut Rus-Amerikan ilişkilerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin sıfır noktasında olduğunu belirtirken, ancak zaman içinde düzeltilmesi gerekeceğinin de altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231031/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-ortadogudaki-son-krizi-abd-kiskirtti-1076926503.html
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Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington'un Moskova'ya karşı güç dilini kullanma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ve ilişkilerin istikrara kavuşmasını engellediğini ifade etti.
ABD'nin bölgesel krizler de dahil çok sayıdaki uluslararası sorunu Rusya olmadan çözebileceğini düşünerek Moskova'yla tüm temaslarını sonlandırdığını belirten Rus büyükelçi Antonov, ancak bu yolu seçen 'ABD liderliğinin' Ukrayna ve Ortadoğu'da trajik sonuçlara yol açtığının altını çizdi.
'Güç dili kullanma girişimleri en başından beri başarısızlığa mahkumdu'
"Rusya'ya karşı güç dilini kullanma girişimleri en başından beri başarısızlığa mahkumdu
" vurgusu yapan Antonov
, bu yaklaşım sona ermedikçe Rusya-ABD ilişkilerinde
en ufak istikrardan dahi söz edilemeyeceği uyarısında bulundu.
Rusya ve ABD arasında etkileşimin ancak saygıya dayalı
diyalog ve tamamen eşit zeminde çıkar
dengesinin bulunması temelinde mümkün olduğu mesajını gönderen Antonov
, tüm hasmane eylemlere sert ve gereken yanıtın verileceğini de vurguladı.
Yakın zamanda mevcut Rus-Amerikan ilişkilerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin sıfır noktasında olduğunu belirtirken, ancak zaman içinde düzeltilmesi gerekeceğinin de altını çizmişti.