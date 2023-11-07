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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231107/ukraynadan-kirima-17-ihayla-saldiri-girisimi-1077138577.html
Ukrayna'dan Kırım'a 17 İHA'yla saldırı girişimi
Ukrayna'dan Kırım'a 17 İHA'yla saldırı girişimi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin Kırım'a 17 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı girişiminin akamete uğratıldığını duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T11:33+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
kırım
sivastopol
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlık, hava savunma araçlarının Karadeniz havzasında ve Kırım semalarında saldırı girişimi için kullanılan uçak tipi İHA'ların 9'unu imha ettiğini, 8 İHA'ya ise önleme yapıldığını bildirdi.Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, vurulan İHA'ların enkazının Andreyevka'daki bir evin çatısına, Orlovka'daki bir evin avlusuna düştüğünü ve bir kişinin yaralandığını belirtti.Razvojayev, Sivastopol'deki bina ve altyapı sistemlerinde ciddi bir hasar meydana gelmediği bilgisini de paylaştı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basinindan-muzakere-itirafi-ukrayna-firsati-kacirdi-1077125113.html
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Ukrayna'dan Kırım'a 17 İHA'yla saldırı girişimi

11:33 07.11.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin Kırım'a 17 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı girişiminin akamete uğratıldığını duyurdu.
Bakanlık, hava savunma araçlarının Karadeniz havzasında ve Kırım semalarında saldırı girişimi için kullanılan uçak tipi İHA'ların 9'unu imha ettiğini, 8 İHA'ya ise önleme yapıldığını bildirdi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, vurulan İHA'ların enkazının Andreyevka'daki bir evin çatısına, Orlovka'daki bir evin avlusuna düştüğünü ve bir kişinin yaralandığını belirtti.
Razvojayev, Sivastopol'deki bina ve altyapı sistemlerinde ciddi bir hasar meydana gelmediği bilgisini de paylaştı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Ukrayna askeri rezerv - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
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