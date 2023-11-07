https://sputniknews.com.tr/20231107/ukraynadan-kirima-17-ihayla-saldiri-girisimi-1077138577.html

Ukrayna'dan Kırım'a 17 İHA'yla saldırı girişimi

Ukrayna'dan Kırım'a 17 İHA'yla saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin Kırım'a 17 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı girişiminin akamete uğratıldığını duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

kırım

sivastopol

insansız hava aracı (iha)

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Bakanlık, hava savunma araçlarının Karadeniz havzasında ve Kırım semalarında saldırı girişimi için kullanılan uçak tipi İHA'ların 9'unu imha ettiğini, 8 İHA'ya ise önleme yapıldığını bildirdi.Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, vurulan İHA'ların enkazının Andreyevka'daki bir evin çatısına, Orlovka'daki bir evin avlusuna düştüğünü ve bir kişinin yaralandığını belirtti.Razvojayev, Sivastopol'deki bina ve altyapı sistemlerinde ciddi bir hasar meydana gelmediği bilgisini de paylaştı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basinindan-muzakere-itirafi-ukrayna-firsati-kacirdi-1077125113.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, kırım, sivastopol, insansız hava aracı (iha)