https://sputniknews.com.tr/20231107/ticaret-bakanligi-internetten-satilan-kozmetik-urunlere-denetim-gelecegini-acikladi-1077152884.html

Ticaret Bakanlığı, internetten satılan kozmetik ürünlere denetim geleceğini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, internetten satılan kozmetik ürünlere denetim geleceğini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, internetten sipariş verilen ürünlere yönelik etkin piyasa ve gözetim mekanizması için bu alandaki mevzuat düzenlemelerini tamamlayıp... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T15:35+0300

2023-11-07T15:35+0300

2023-11-07T15:36+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

kozmetik

denetim

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İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyorSağlık Bakanlığı, internet üzerinden satışı yapılan ürünlere yönelik 103 denetimde 268 parti ürünü denetledi. Yapılan denetimler sonucu 262 parti ürün uygunsuz bulundu. Uygunsuzluk tespit edilen ürün partilerinin 218'i kozmetik, 44'ü biyosidal ürünler oldu. Yapılan denetimler sonucu kozmetiklerde ürün tanıtımlarının tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle 766 alan adı/URL'nin erişime engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirimde bulunuldu. Ayrıca 214 alan adı/URL, gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığına iletildi. Sağlık Bakanlığının, 2022 yılında tespit ettiği uygunsuz ürünlerin yüzde 17'si internet satışlarından kaynaklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231106/1077118696.html

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