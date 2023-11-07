https://sputniknews.com.tr/20231107/ticaret-bakanligi-internetten-satilan-kozmetik-urunlere-denetim-gelecegini-acikladi-1077152884.html
Ticaret Bakanlığı, internetten satılan kozmetik ürünlere denetim geleceğini açıkladı
Ticaret Bakanlığı, internetten satılan kozmetik ürünlere denetim geleceğini açıkladı
Ticaret Bakanlığı, internetten sipariş verilen ürünlere yönelik etkin piyasa ve gözetim mekanizması için bu alandaki mevzuat düzenlemelerini tamamlayıp... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T15:35+0300
2023-11-07T15:35+0300
2023-11-07T15:36+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
kozmetik
denetim
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İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyorSağlık Bakanlığı, internet üzerinden satışı yapılan ürünlere yönelik 103 denetimde 268 parti ürünü denetledi. Yapılan denetimler sonucu 262 parti ürün uygunsuz bulundu. Uygunsuzluk tespit edilen ürün partilerinin 218'i kozmetik, 44'ü biyosidal ürünler oldu. Yapılan denetimler sonucu kozmetiklerde ürün tanıtımlarının tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle 766 alan adı/URL'nin erişime engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirimde bulunuldu. Ayrıca 214 alan adı/URL, gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığına iletildi. Sağlık Bakanlığının, 2022 yılında tespit ettiği uygunsuz ürünlerin yüzde 17'si internet satışlarından kaynaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/1077118696.html
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ticaret bakanlığı, kozmetik, denetim
ticaret bakanlığı, kozmetik, denetim
Ticaret Bakanlığı, internetten satılan kozmetik ürünlere denetim geleceğini açıkladı
15:35 07.11.2023 (güncellendi: 15:36 07.11.2023) Abone ol
Ticaret Bakanlığı, internetten sipariş verilen ürünlere yönelik etkin piyasa ve gözetim mekanizması için bu alandaki mevzuat düzenlemelerini tamamlayıp, e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni devreye alacak.
İnternette satılan ürünler için daha etkin denetim dönemi başlıyor
Sağlık Bakanlığı, internet üzerinden satışı yapılan ürünlere yönelik 103 denetimde 268 parti ürünü denetledi. Yapılan denetimler sonucu 262 parti ürün uygunsuz bulundu. Uygunsuzluk tespit edilen ürün partilerinin 218'i kozmetik, 44'ü biyosidal ürünler oldu. Yapılan denetimler sonucu kozmetiklerde ürün tanıtımlarının tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle 766 alan adı/URL'nin erişime engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirimde bulunuldu. Ayrıca 214 alan adı/URL, gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığına iletildi. Sağlık Bakanlığının, 2022 yılında tespit ettiği uygunsuz ürünlerin yüzde 17'si internet satışlarından kaynaklandı.