https://sputniknews.com.tr/20231107/ticaret-bakani-bolat-israil-ile-karsilikli-ticaretimiz-yuzde-50den-fazla-azaldi-1077162092.html

Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı

Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin İsrail ile karşılıklı ticaretinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldığını açıkladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T19:26+0300

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türkiye

ticaret bakanlığı

türkiye

ömer bolat

israil

israil-filistin

boykot

israil'i boykot

filistin için israil'e boykot girişimi

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Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildi.Ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, İsrail ile ticarete ilişkin de birtakım açıklamalarda bulundu.'İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı'Bakan Bolat, konuşmasının ardından bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231107/tbmm-lokanta-ve-isletmelerinde-israili-boykot-karari-1077137194.html

türkiye

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ticaret bakanlığı, türkiye, ömer bolat, israil, israil-filistin, boykot, israil'i boykot, filistin için israil'e boykot girişimi