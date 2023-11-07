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Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin İsrail ile karşılıklı ticaretinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldığını açıkladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T19:26+0300
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Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildi.Ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, İsrail ile ticarete ilişkin de birtakım açıklamalarda bulundu.'İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı'Bakan Bolat, konuşmasının ardından bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231107/tbmm-lokanta-ve-isletmelerinde-israili-boykot-karari-1077137194.html
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ticaret bakanlığı, türkiye, ömer bolat, israil, israil-filistin, boykot, israil'i boykot, filistin için israil'e boykot girişimi

Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı

19:26 07.11.2023 (güncellendi: 19:27 07.11.2023)
© Sputnik / Turan Salcıİsrail- Türkiye
İsrail- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin İsrail ile karşılıklı ticaretinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildi.
Ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, İsrail ile ticarete ilişkin de birtakım açıklamalarda bulundu.

'İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı'

Bakan Bolat, konuşmasının ardından bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:
7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı.
© Sputnik / Kerimcan Malazİsrail Türkiye ticaret
İsrail Türkiye ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
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