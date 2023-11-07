https://sputniknews.com.tr/20231107/ticaret-bakani-bolat-israil-ile-karsilikli-ticaretimiz-yuzde-50den-fazla-azaldi-1077162092.html
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin İsrail ile karşılıklı ticaretinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldığını açıkladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T19:26+0300
2023-11-07T19:26+0300
2023-11-07T19:27+0300
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ticaret bakanlığı
türkiye
ömer bolat
israil
israil-filistin
boykot
israil'i boykot
filistin için israil'e boykot girişimi
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Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildi.Ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, İsrail ile ticarete ilişkin de birtakım açıklamalarda bulundu.'İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı'Bakan Bolat, konuşmasının ardından bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231107/tbmm-lokanta-ve-isletmelerinde-israili-boykot-karari-1077137194.html
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ticaret bakanlığı, türkiye, ömer bolat, israil, israil-filistin, boykot, israil'i boykot, filistin için israil'e boykot girişimi
ticaret bakanlığı, türkiye, ömer bolat, israil, israil-filistin, boykot, israil'i boykot, filistin için israil'e boykot girişimi
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
19:26 07.11.2023 (güncellendi: 19:27 07.11.2023) Abone ol
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin İsrail ile karşılıklı ticaretinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildi.
Ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, İsrail ile ticarete ilişkin de birtakım açıklamalarda bulundu.
'İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı'
Bakan Bolat, konuşmasının ardından bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:
7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı.