https://sputniknews.com.tr/20231107/sivasi-dokulen-yapida-selcuklu-donemine-ait-oldugu-degerlendirilen-figurler-ortaya-cikti-1077165936.html

Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı

Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı

Antalya'da kentsel sit alanındaki bir yapının sıvasının dökülmesi sonucu Alaaddin Keykubat dönemine ait olduğu değerlendirilen kuş ve hayat ağacı figürleri gün... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T20:28+0300

2023-11-07T20:28+0300

2023-11-07T20:28+0300

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alaaddin keykubat

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tarih

antalya valiliği kültür varlıkları birimi

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Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi'nde bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılan tek katlı tarihi binanın dökülen sıvasının altındaki 3 taşın üzerinde kuş ve hayat ağacı işlemeleri olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birimi yetkilisi koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, ihbarda bulunması üzerine tarihi yapıda inceleme yaptıklarını söyledi.Dikkati çeken figürler tespit ettiklerini belirten Karabayram, şunları kaydetti:Keykubat'ın haberci kuşları olabilirTaşlarda kuş ve hayat ağacı figürlerinin bulunduğunu anlatan Karabayram, bunların yanı sıra bir kısım tabakalarda ise kahve tonlarında kök boya görüldüğünü dile getirdi.Karabayram, işleme detaylarının önemli bilgi verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:'Özel olarak koruma altına alınabilir'Tarihi yapının bulunduğu mahallenin 1980'li yıllarda koruma altına alındığını dile getiren Karabayram, yapının mevcut durumda özel mülkiyet olduğunu aktardı.Yapının şu an bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanıldığını dile getiren Karabayram, şunları söyledi:Sıva döküldükten sonra fark edildiHaşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise birçok tarihi yapıyı içinde barınan mahallenin yok olmaması için mücadele verdiklerini söyledi.Ay, "Buradaki çocuklar top oynarken sanırım sıva dökülmüş. O şekilde ortaya çıkmış. Aslında burada bu tarz evlere güzel bir işlem yapılsa, Antalya'mıza kazandırılsa turizm olarak büyük kazanç olur" dedi.

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antalya, alaaddin, alaaddin keykubat, tarih, tarih, antalya valiliği kültür varlıkları birimi