https://sputniknews.com.tr/20231107/serdar-ortac-mirasini-kime-birakacagini-acikladi-1077152115.html
Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Şarkıcı Serdar Ortaç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette mal varlığını kime bırakacağını açıkladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T14:58+0300
2023-11-07T14:58+0300
2023-11-07T14:58+0300
yaşam
serdar ortaç
miras
para
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53 yaşında olan Serdar Ortaç, gazetecilerle sohbet etti, mirasını kime bırakacağını açıkladı.Ortaç, basın mensuplarının, "Tüm mirasınızı çalışanlarınıza bırakacağınız iddiası doğru mu?' sorusuna ‘’Evet. Çoluğum çocuğum yok. Kime bırakacağım başka? Zaten bir tane evim var. Onu da çalışanlarım kendi arasında bölüşsün’’ cevabını verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
serdar ortaç, miras, para
serdar ortaç, miras, para
Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
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Şarkıcı Serdar Ortaç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette mal varlığını kime bırakacağını açıkladı.
53 yaşında olan Serdar Ortaç, gazetecilerle sohbet etti, mirasını kime bırakacağını açıkladı.
Ortaç, basın mensuplarının, "Tüm mirasınızı çalışanlarınıza bırakacağınız iddiası doğru mu?' sorusuna ‘’Evet. Çoluğum çocuğum yok. Kime bırakacağım başka? Zaten bir tane evim var. Onu da çalışanlarım kendi arasında bölüşsün’’ cevabını verdi.