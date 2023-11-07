https://sputniknews.com.tr/20231107/serdar-ortac-mirasini-kime-birakacagini-acikladi-1077152115.html

Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı

Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı

Şarkıcı Serdar Ortaç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette mal varlığını kime bırakacağını açıkladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T14:58+0300

2023-11-07T14:58+0300

2023-11-07T14:58+0300

yaşam

serdar ortaç

miras

para

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0c/1043011871_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d40c9bb951050dc9ea4b0c9b6af16efc.jpg

53 yaşında olan Serdar Ortaç, gazetecilerle sohbet etti, mirasını kime bırakacağını açıkladı.Ortaç, basın mensuplarının, "Tüm mirasınızı çalışanlarınıza bırakacağınız iddiası doğru mu?' sorusuna ‘’Evet. Çoluğum çocuğum yok. Kime bırakacağım başka? Zaten bir tane evim var. Onu da çalışanlarım kendi arasında bölüşsün’’ cevabını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/inan-kirac-kizi-ipek-kiraci-evlatliktan-reddetti-1076950128.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

serdar ortaç, miras, para