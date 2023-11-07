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Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Şarkıcı Serdar Ortaç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette mal varlığını kime bırakacağını açıkladı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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53 yaşında olan Serdar Ortaç, gazetecilerle sohbet etti, mirasını kime bırakacağını açıkladı.Ortaç, basın mensuplarının, "Tüm mirasınızı çalışanlarınıza bırakacağınız iddiası doğru mu?' sorusuna ‘’Evet. Çoluğum çocuğum yok. Kime bırakacağım başka? Zaten bir tane evim var. Onu da çalışanlarım kendi arasında bölüşsün’’ cevabını verdi.
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serdar ortaç, miras, para
serdar ortaç, miras, para

Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı

14:58 07.11.2023
© DHASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© DHA
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Şarkıcı Serdar Ortaç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette mal varlığını kime bırakacağını açıkladı.
53 yaşında olan Serdar Ortaç, gazetecilerle sohbet etti, mirasını kime bırakacağını açıkladı.
Ortaç, basın mensuplarının, "Tüm mirasınızı çalışanlarınıza bırakacağınız iddiası doğru mu?' sorusuna ‘’Evet. Çoluğum çocuğum yok. Kime bırakacağım başka? Zaten bir tane evim var. Onu da çalışanlarım kendi arasında bölüşsün’’ cevabını verdi.
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