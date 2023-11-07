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Rusya'nın 89 bölgesini temsil eden Rusya Sergi ve Forumu'ndan renkli görüntüler
Rusya'nın 89 bölgesini temsil eden Rusya Sergi ve Forumu'ndan renkli görüntüler
Rusya'nın tüm bölgelerinin çeşitli alanlardaki başarılarını tanıtan Rusya Sergi ve Forumu, başkent Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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12 Nisan'a kadar sürecek sergi, çeşitli etkinlik, konser ve tanıtımlara sahne olacak. Sergide 2 binden fazla rehber 12 milyon misafire onlarca sergi alanını gezdirebilecek. Rusya'nın 89 bölgesinin zengin gelenekleri ve turistik potansiyelini gözler önüne seren sergiden kareler, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, rusya, moskova, фото
fotoğraf, rusya, moskova, фото

Rusya'nın 89 bölgesini temsil eden Rusya Sergi ve Forumu'ndan renkli görüntüler

19:08 07.11.2023
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Rusya'nın tüm bölgelerinin çeşitli alanlardaki başarılarını tanıtan Rusya Sergi ve Forumu, başkent Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
12 Nisan'a kadar sürecek sergi, çeşitli etkinlik, konser ve tanıtımlara sahne olacak. Sergide 2 binden fazla rehber 12 milyon misafire onlarca sergi alanını gezdirebilecek. Rusya'nın 89 bölgesinin zengin gelenekleri ve turistik potansiyelini gözler önüne seren sergiden kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi çerçevesinde düzenlenen konserden bir kare
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
1/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Grigory Sysoev
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi çerçevesinde düzenlenen konserden bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin4 Kasım'da kapılarını açan ve 12 Nisan'a kadar devam edecek Rusya Sergisi'ni ilk 3 günde toplam olarak yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etti
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
2/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
4 Kasım'da kapılarını açan ve 12 Nisan'a kadar devam edecek Rusya Sergisi'ni ilk 3 günde toplam olarak yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etti
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinSergi alanında Rusya'nın ana başarılarını gösteren boru şeklindeki bir galerinin girişi
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
3/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov
/
Multimedya arşivine gidin
Sergi alanında Rusya'nın ana başarılarını gösteren boru şeklindeki bir galerinin girişi
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinSerginin açılış töreninden bir kare
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
4/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Serginin açılış töreninden bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi çerçevesinde düzenlenen konserden bir kare
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
5/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Grigory Sysoev
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi çerçevesinde düzenlenen konserden bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Sergey Pyatakov / Multimedya arşivine gidinSerginin Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin standında ziyaretçileri karşılayan ulusal kıyafetli kız
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
6/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Sergey Pyatakov
/
Multimedya arşivine gidin
Serginin Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin standında ziyaretçileri karşılayan ulusal kıyafetli kız
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisinin açılış töreni kapsamında ulusal kıyafet defilesi düzenlendi
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
7/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisinin açılış töreni kapsamında ulusal kıyafet defilesi düzenlendi
© AFP 2023 / Tatyana MakeyevaMoskova'daki Rusya Sergisinin Atom Pavyonundan bir kare
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
8/12
© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva
Moskova'daki Rusya Sergisinin Atom Pavyonundan bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinMoskova'daki Rusya Sergisinin Atom Pavyonundan bir kare
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
9/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov
/
Multimedya arşivine gidin
Moskova'daki Rusya Sergisinin Atom Pavyonundan bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'ndeki Başkurtistan Cumhuriyeti'nin standı
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
10/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi'ndeki Başkurtistan Cumhuriyeti'nin standı
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi kapsamında Rusya'nın 89 bölgesinin çeşitli kültürel geleneklerini tanıtan dans ve müzik performansları düzenleniyor
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
11/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Sergisi kapsamında Rusya'nın 89 bölgesinin çeşitli kültürel geleneklerini tanıtan dans ve müzik performansları düzenleniyor
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinMoskova'daki VDNKh Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açan Rusya Sergisinden bir kare
Rusya Sergi ve Forumu - Sputnik Türkiye
12/12
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Moskova'daki VDNKh Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açan Rusya Sergisinden bir kare
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