Rusya'nın 89 bölgesini temsil eden Rusya Sergi ve Forumu'ndan renkli görüntüler
Rusya'nın tüm bölgelerinin çeşitli alanlardaki başarılarını tanıtan Rusya Sergi ve Forumu, başkent Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
12 Nisan'a kadar sürecek sergi, çeşitli etkinlik, konser ve tanıtımlara sahne olacak. Sergide 2 binden fazla rehber 12 milyon misafire onlarca sergi alanını gezdirebilecek. Rusya'nın 89 bölgesinin zengin gelenekleri ve turistik potansiyelini gözler önüne seren sergiden kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi çerçevesinde düzenlenen konserden bir kare
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Rusya Sergisi çerçevesinde düzenlenen konserden bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin4 Kasım'da kapılarını açan ve 12 Nisan'a kadar devam edecek Rusya Sergisi'ni ilk 3 günde toplam olarak yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etti
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4 Kasım'da kapılarını açan ve 12 Nisan'a kadar devam edecek Rusya Sergisi'ni ilk 3 günde toplam olarak yaklaşık 450 bin kişi ziyaret etti
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinSergi alanında Rusya'nın ana başarılarını gösteren boru şeklindeki bir galerinin girişi
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Sergi alanında Rusya'nın ana başarılarını gösteren boru şeklindeki bir galerinin girişi
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinSerginin açılış töreninden bir kare
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Serginin açılış töreninden bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi çerçevesinde düzenlenen konserden bir kare
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Rusya Sergisi çerçevesinde düzenlenen konserden bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Sergey Pyatakov / Multimedya arşivine gidinSerginin Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin standında ziyaretçileri karşılayan ulusal kıyafetli kız
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© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Sergey Pyatakov/
Serginin Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin standında ziyaretçileri karşılayan ulusal kıyafetli kız
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisinin açılış töreni kapsamında ulusal kıyafet defilesi düzenlendi
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Rusya Sergisinin açılış töreni kapsamında ulusal kıyafet defilesi düzenlendi
© AFP 2023 / Tatyana MakeyevaMoskova'daki Rusya Sergisinin Atom Pavyonundan bir kare
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© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva
Moskova'daki Rusya Sergisinin Atom Pavyonundan bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinMoskova'daki Rusya Sergisinin Atom Pavyonundan bir kare
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© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov/
Moskova'daki Rusya Sergisinin Atom Pavyonundan bir kare
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi'ndeki Başkurtistan Cumhuriyeti'nin standı
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© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov/
Rusya Sergisi'ndeki Başkurtistan Cumhuriyeti'nin standı
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinRusya Sergisi kapsamında Rusya'nın 89 bölgesinin çeşitli kültürel geleneklerini tanıtan dans ve müzik performansları düzenleniyor
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© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Vladimir Astapkovich/
Rusya Sergisi kapsamında Rusya'nın 89 bölgesinin çeşitli kültürel geleneklerini tanıtan dans ve müzik performansları düzenleniyor
© Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinMoskova'daki VDNKh Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açan Rusya Sergisinden bir kare
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Moskova'daki VDNKh Fuar Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açan Rusya Sergisinden bir kare