https://sputniknews.com.tr/20231107/rusyada-butce-acigi-yuzde-07-1077161331.html

Rusya’da bütçe açığı yüzde 0.7

Rusya’da bütçe açığı yüzde 0.7

Rusya federal bütçesinin Ocak-Ekim döneminde yüzde 0.7 veya 1 trilyon 235 milyar ruble (yaklaşık 380 milyar TL) açık verdiği belirtildi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T18:56+0300

2023-11-07T18:56+0300

2023-11-07T18:56+0300

dünya

rusya federasyonu

rusya maliye bakanlığı

bütçe

bütçe açığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102700/16/1027001621_0:9:3000:1697_1920x0_80_0_0_d4c340ea22c70d603a359a353c62721e.jpg

Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, federal bütçe harcama hızının normal seviyede olduğu belirtilirken, “Ön değerlendirmelere göre, federal bütçe harcamaları 2023’ün ilk 10 ayında 24 trilyon 341 milyar (yaklaşık 7 trilyon 500 milyar TL) ruble olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 artış gösterdi” ifadesine yer verildi.Bütçe gelirlerinin Ocak-Ekim döneminde yüzde 4.4 artışla 23 trilyon 106 milyar ruble olarak gerçekleştiği bildirilirken bütçe açığının bu dönemde 1 trilyon 235 milyar ruble, yani yüzde 0.7 olduğu kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığının yüzde 0.2 olduğu anımsatıldı.‘Petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 26.3 azaldı’Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğalgaz gelirlerinin federal bütçedeki payının yüzde 26.3 azalarak 7 trilyon 210 milyar (2 trilyon) olduğunu açıkladı. Petrol ve doğalgaz dışındaki gelirlerin de yüzde 29.7 artışla 15 trilyon 896 milyar ruble (yaklaşık 4 trilyon 900 milyar TL) olarak gerçekleştiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/misustin-rus-ekonomisi-bu-yilin-ilk-dokuz-ayinda-yuzde-28-buyudu-1076932812.html

rusya federasyonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya federasyonu, rusya maliye bakanlığı, bütçe, bütçe açığı